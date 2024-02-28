Сегодня 28 февраля: какой праздник и день в истории

28 февраля — День штурманской службы авиации ВСУ. В 1849-м во время «золотой лихорадки» в США в Сан-Франциско прибыли первые золотоискатели. В 1921-м началось вооруженное восстание моряков в Кронштадте против большевистской диктатуры. В 1922-м Великобритания дала независимость Египту. В 1933-м президент Германии Гинденбург подписал указ «О защите народа и государства», которым помог Гитлеру узурпировать власть. В 1986-м США передали Израилю украинца Ивана Демьянюка. В 2013-м отрекся от престола Папа Римский Бенедикт XVI. В 2022-м Украина подала заявку на вступление в ЕС, а российская артиллерия массово обстреляла Харьков.

Праздники и памятные даты 28 февраля

28 февраля в Украине – День штурманской службы авиации ВСУ и День работников патрульно-постовой службы.

В мире: Всемирный день портных, День зубной феи.

28 февраля в истории

28 февраля 1849 года во время так называемой «золотой лихорадки» в Сан-Франциско из Нью-Йорка на пароходе «Калифорния» прибыли первые золотоискатели. Подробнее.

28 февраля 1889 года родился генерал-хорунжий армии УНР Павел Шандрук. Подробнее.

28 февраля 1921 года началось вооруженное восстание моряков в Кронштадте против большевистской диктатуры. Моряки поняли, что никакой народной власти в стране нет и не предвидится, и выступили с лозунгами типа: «Власть советам, а не коммунистам». Поводом к тому, чтобы военные моряки взялись за оружие, стало подавление протестов рабочих в Петрограде. В столице Советской России начались забастовки. На них та самая власть, которая только что обещала «фабрики – рабочим», ответила арестами и введением военного положения.

28 февраля команды двух линкоров – «Севастополь» и «Петропавловск» – провели собрание и утвердили резолюцию, в которой потребовали провести перевыборы советов, дать свободу деятельности социалистическим партиям, возобновить свободную торговлю и отменить комиссаров. На следующий день, 1 марта, в Кронштадте прошел 15-тысячный митинг, участники которого впоследствии захватили и бросили в тюрьму комиссара флота и председателя Кронштадтского совета. Они также выдвинули условия: освободить всех рабочих, арестованных в Петрограде, а также представителей всех социалистических партий. Требование перевыборов советов уже трансформировалось до того, что коммунисты к этому процессу не должны быть допущены. Также моряки вступились и за крестьян, которых тоже «кинули» с лозунгом «землю – крестьянам». Участники восстания требовали ликвидировать продовольственную диктатуру и разрешить людям свободно распоряжаться продуктами, изготовленными ими собственноручно в своих хозяйствах. В Кронштадте создали временный революционный комитет. Он с радиостанций военных кораблей передал в эфир требования к власти, а также призвал побратимов поддержать протест.

Большевики, захватившие власть в стране, конечно, ни на какие уступки идти не собирались. Всех переговорщиков, которых направляли к властям повстанцы, арестовали. А потом объявили мятежникам ультиматум, угрожая подавить восстание силами армии. Родственников бунтовщиков брали в заложники. Однако моряки решили принять бой. Против них бросили Красную армию.

Первый артобстрел начался 7 марта, а на штурм красноармейцы пошли 8-го. Однако их наступление отбили. Поэтому советскому руководству пришлось подтянуть дополнительные войска. Второй штурм совершали уже при поддержке авиации. Он продлился с 16 по 18 марта. Утром 18-го штаб кронштадтцев решил затопить линкоры и прорываться в Финляндию. Но часть моряков, не согласившихся уничтожить корабли, в конце концов восстала против лидеров бунта. При попытке затопить один из кораблей участников процесса арестовали. Часть мятежников сдалась в плен, но около 8000 смогли прорваться в Финляндию. Большевики расправились не только с попавшими в их руки моряками, но и с гражданскими жителями Кронштадта. В общей сложности к смерти приговорили более 2000 человек, а еще почти 6,5 тысячи – к разным срокам заключения. Жителей Кронштадта со временем депортировали. Пошедшим против побратимов красноармейцам это, кстати, «не зачлось». Со временем большинство командиров, подавлявших восстание моряков в Кронштадте, также репрессировали.

28 февраля 1922 года Великобритания предоставила независимость Египту, прекратив над ним свой протекторат.

После этого египетский султан принял титул короля под именем Фуад I. Египет переходил под власть Великобритании, можно сказать, «крадучись». Юридически он в XIX веке был автономным монархическим государством в составе Османской империи. Однако со строительством Суэцкого канала и сосредоточением акций этого проекта в британской собственности влияние Великобритании в стране все больше росло. Британцы успешно использовали внутренние конфликты и вооруженные противостояния в Египте. Как только началась Первая мировая война, в которой Османская империя и Великобритания оказались во враждующих лагерях, британский МИД объявил, что Египет «переходит под английский протекторат». 19 декабря здесь провели переворот, отстранив протурецкого хедива Аббаса II, и приведя к власти его дядю. Тот уже взял титул султана. С 1917 года в Египте усилились националистические движения, люди требовали создания независимого государства. В 1919-м вспыхнуло восстание, которое британцы подавили. Но уже следующее массовое народное выступление в 1921-м привело к тому, что Великобритания избавила Египет от своего протектората и признала его независимость.

28 февраля 1933 года рейхспрезидент Германии Пауль фон Гинденбург предпринял очередной из своих роковых шагов, которые привели к приходу к власти в стране нацистов. После поджога Рейхстага, произошедшего накануне, Гинденбург пошел на поводу у Гитлера и издал указ «О защите народа и государства».

Этим документом президент упразднил ряд статей конституции Веймарской республики, ограничив права граждан, свободу слова, печати, собраний и митингов и т.д. Указ разрешал проведение обысков, прослушивание телефонов, пересмотр корреспонденции. Также этим указом Гинденбург предоставил дополнительные полномочия рейхсканцлеру – Гитлеру. Несмотря на дальнейшие последствия, формально это решение Гинденбурга не было неконституционным. Подобные меры предусматривала статья 48 конституции – в случае угрозы общественной безопасности и порядку. Но была ли реально такая угроза из-за поджога отдельным коммунистом здания Рейхстага? Очевидно, что нет. Однако Гитлеру и компании удалось убедить президента, что речь идет чуть ли не о подготовке коммунистического переворота.

28 февраля 1986 года США выдали Израилю украинца Ивана Демьянюка, обвиняемого в том, что во времена Второй мировой войны он был смотрителем в лагере смерти Треблинка. Подробнее.

28 февраля 2013 года отрекся от престола Папа Римский Бенедикт XVI.

Это событие – редкое в истории римско-католической церкви и абсолютно уникальное для нового времени. Традиционно понтифики занимали свою кафедру после избрания пожизненно. До Бенедикта XVI последний раз отрекался Папа Григорий XII – в 1415 году (тогда это было необходимостью, чтобы положить конец наличию одновременно нескольких «пап римских»). Свое неожиданное решение Бенедикт XVI объяснил пожилым возрастом и плохим здоровьем. И действительно, он стал Папой Римским в возрасте 78 лет – после смерти Иоанна Павла II, при котором возглавлял Коллегию кардиналов и Конгрегацию по вере. Когда Папа покидал престол, ему было уже 85 лет. После отречения он жил в монастыре Mater Ecclesiae и официально считался почетным Папой Римским (папой-эмеритом). Бенедикт скончался 31 декабря 2022 года.

28 февраля 2022 года Украина официально подала заявку на вступление в Европейский Союз. Начались переговоры российской и украинской делегаций в Беларуси. В этот день российская армия начала массированно расстреливать Харьков из артиллерии. Вечером мэр Игорь Терехов заявил о том, что всего за один день в Харькове ранения получили 37 человек, в том числе трое детей. Были и погибшие, в том числе семья – двое взрослых и трое детей, сгоревшие в автомобиле. Также в мэрии заявили о повреждении 87 домов. Подробнее.

Церковный праздник 28 февраля

Преподобного Василия, исповедника. Он был монахом и пострадал в царствование иконоборца Льва Исавра в VIII веке. Когда началось гонение на поклонников икон, Василия вместе с его сподвижником преподобным Прокопом подвергли многим пыткам и бросили в тюрьму. Там мученики находились до самой смерти императора. А после освобождения продолжили монашеский подвиг. Преподобный Василий умер мирно в 750 году.

Народные приметы

Если уже прилетели перелетные птицы, весна будет ранней.

Если Луна оранжевого оттенка – будет потепление, а если голубого – морозы и снегопад.

Что нельзя делать 28 февраля

Нельзя брать деньги взаймы.

Нельзя пить алкоголь.

Не стоит идти на охоту или рыбалку.