З представниками монастиря з Барселони зустрівся мер Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов провів переговори з директором Фонду монастиря “Санта-Клара” Марією Люсією Кармен Падією, повідомляє міськрада.

У зустрічі також взяли участь представники Державної прикордонної служби України.

Сторони обговорили широке коло питань співпраці: допомогу у відновленні медичних закладів та житлового сектору, який зазнає постійних руйнувань від ворожих атак, можливості забезпечення міста додатковим рухомим складом громадського транспорту.

Марія Люсія Кармен Падія підтвердила готовність фонду сприяти оформленню офіційного партнерства між Барселоною та Харковом і наголосила, що перемовини між містами вже почалися. Найближчим часом очікується підписання відповідних документів.

Під час спілкування Ігор Терехов повідомив про наслідки останньої ворожої атаки і подякував за вже надану допомогу, зокрема за вісім автобусів, отриманих від Барселони за сприяння фонду «Санта-Клара».

«Для нас надзвичайно важлива ваша підтримка. Харків знову пережив важку ніч – ворожі удари пошкодили житлові будинки, обʼєкти бізнесу, станцію метро. Люди залишилися без даху над головою, без засобів до існування. В таких умовах надзвичайно важливі соціальні програми: ми забезпечуємо безоплатний проїзд у транспорті й щодня годуємо гарячими стравами понад 50 тисяч містян. Ми вдячні Барселоні за автобуси, які вже курсують містом, і розраховуємо на розширення співпраці. Особливо цінно, що завдяки вам ми просуваємося в напрямку встановлення офіційного партнерства з Барселоною», – зазначив мер.

У відповідь Марія Люсія Кармен Падія наголосила, що фонд бачить великий потенціал у співпраці з Харковом.

«Ми вже передали вісім автобусів і будемо домагатися, щоб їх кількість збільшилася. Важливо працювати над конкретними речами: медичною допомогою, транспортом, культурними проєктами. Ми бачимо, як важко живе Харків, і тому будемо переконувати, щоб усі домовленості виконувалися. Для нас важливо, щоб співпраця Харкова з Барселоною і Каталонією вийшла на новий рівень», – сказала вона.