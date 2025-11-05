Розвиток медицини та освіти – про що домовився Терехов із партнерами

Мер Ігор Терехов зустрівся у Барселоні з представниками Женералітату Каталонії та Релігійної фундації «Санта-Клара».

“Участь у зустрічі взяли директор Департаменту охорони здоров’я Женералітату Каталонії, доктор Хосе Антоніо Пуханте, член Папської комісії з опіки над неповнолітніми Хуан Карлос Крус, а також директор Фонду монастиря Святої Клари, сестра Люсія Карам, відома своєю системною гуманітарною допомогою Україні”, – пишуть у пресслужбі мерії.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що наразі вкрай важливими є проєкти, пов’язані з дітьми та їх освітою.

“Діти – це те, заради чого ми живемо. Ворог забрав життя 43 наших діточок. Ще понад 500 дітей отримали поранення внаслідок російських обстрілів. У місті зараз перебувають 208 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з них 26 тисяч – знову ж таки, діти. Ми вже збудували сім підземних шкіл і переобладнали шість станцій метро, щоб діти могли вчитись у безпеці. Але гостро не вистачає дитячих садків – це наш пріоритет”, – наголосив Терехов.

Ще одна галузь, яку потрібно розвивати у місті – реабілітаційна медицина, зазначив мер. Також він вважає, що Харкову потрібна допомога у відновленні медичного обладнання.

“Ми бачимо, що Харків живе поруч із фронтом, і розуміємо, наскільки важко вашим лікарям та громадам. Ми готові розпочати конкретну співпрацю у двох напрямках – охорона здоров’я та допомога дітям. Уже зараз можемо почати таку допомогу з конкретного медичного обладнання, реанімаційних машин й організації лікування українців у клініках Барселони”, – сказав доктор Хосе Антоніо Пуханте.

А от член Папської комісії з опіки над неповнолітніми Хуан Карлос Крус підкреслив: допомога від Каталонії для Харкова – символ єдності Європи.

“Каталонія завжди стоїть на боці тих, хто бореться за життя, свободу й гідність. Ми хочемо, щоб діти Харкова мали майбутнє – без страху, з освітою, з можливістю жити й розвиватися. Це наша спільна місія”, – додав він.