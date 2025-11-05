Live
  • Ср 05.11.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.33

Розвиток медицини та освіти – про що домовився Терехов із партнерами

Світ 11:30   05.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Розвиток медицини та освіти – про що домовився Терехов із партнерами Фото: ХМР

Мер Ігор Терехов зустрівся у Барселоні з представниками Женералітату Каталонії та Релігійної фундації «Санта-Клара». 

“Участь у зустрічі взяли директор Департаменту охорони здоров’я Женералітату Каталонії, доктор Хосе Антоніо Пуханте, член Папської комісії з опіки над неповнолітніми Хуан Карлос Крус, а також директор Фонду монастиря Святої Клари, сестра Люсія Карам, відома своєю системною гуманітарною допомогою Україні”, – пишуть у пресслужбі мерії.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що наразі вкрай важливими є проєкти, пов’язані з дітьми та їх освітою.

“Діти – це те, заради чого ми живемо. Ворог забрав життя 43 наших діточок. Ще понад 500 дітей отримали поранення внаслідок російських обстрілів. У місті зараз перебувають 208 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з них 26 тисяч – знову ж таки, діти. Ми вже збудували сім підземних шкіл і переобладнали шість станцій метро, щоб діти могли вчитись у безпеці. Але гостро не вистачає дитячих садків – це наш пріоритет”, – наголосив Терехов.

Ще одна галузь, яку потрібно розвивати у місті – реабілітаційна медицина, зазначив мер. Також він вважає, що Харкову потрібна допомога у відновленні медичного обладнання.

“Ми бачимо, що Харків живе поруч із фронтом, і розуміємо, наскільки важко вашим лікарям та громадам. Ми готові розпочати конкретну співпрацю у двох напрямках – охорона здоров’я та допомога дітям. Уже зараз можемо почати таку допомогу з конкретного медичного обладнання, реанімаційних машин й організації  лікування українців у клініках Барселони”, – сказав доктор Хосе Антоніо Пуханте.

А от член Папської комісії з опіки над неповнолітніми Хуан Карлос Крус підкреслив: допомога від Каталонії для Харкова – символ єдності Європи.

“Каталонія завжди стоїть на боці тих, хто бореться за життя, свободу й гідність. Ми хочемо, щоб діти Харкова мали майбутнє – без страху, з освітою, з можливістю жити й розвиватися. Це наша спільна місія”, – додав він.

Читайте також: Близько 450 тис. грн отримає бюджет Харкова після суду над орендарями

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На Харківщині почала діяти заборона для рибалок: що відомо
На Харківщині почала діяти заборона для рибалок: що відомо
05.11.2025, 12:06
Двоє загиблих на Харківщині через удари РФ – дані Синєгубова
Двоє загиблих на Харківщині через удари РФ – дані Синєгубова
05.11.2025, 08:53
Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова
Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова
04.11.2025, 11:40
Коваленко: ситуація в Куп’янську покращилася, на півночі можуть бути проблеми
Коваленко: ситуація в Куп’янську покращилася, на півночі можуть бути проблеми
05.11.2025, 10:00
Новини Харкова – головне за 5 листопада: ситуація на Купʼянщині
Новини Харкова – головне за 5 листопада: ситуація на Купʼянщині
05.11.2025, 09:08
Про три випадки колабораціонізму на Харківщині повідомили у прокуратурі
Про три випадки колабораціонізму на Харківщині повідомили у прокуратурі
05.11.2025, 10:44

Новини за темою:

01.10.2025
З представниками монастиря з Барселони зустрівся мер Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Розвиток медицини та освіти – про що домовився Терехов із партнерами», то перегляньте більше у розділі Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2025 в 11:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов зустрівся у Барселоні з представниками Женералітату Каталонії та Релігійної фундації «Санта-Клара». ".