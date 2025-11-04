Live
  • Вт 04.11.2025
Майже 450 тис. грн отримає бюджет Харкова після суду над орендарями

Події 19:16   04.11.2025
Оксана Якушко
У суді вдалося стягнути з ТОВ заборгованість – майже 450 тис. грн – за оренду земельної ділянки, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

На території Індустріального району міста розташовані нежитлові будівлі, право власності на які з 2019 року зареєстрували за товариством з обмеженою відповідальністю.

Попри це, земельну ділянку під зазначеними об’єктами нерухомості у встановленому законом порядку не оформили. Тож підприємство користувалося ділянкою без укладеного договору оренди та без сплати орендної плати.

За період з 1 січня 2020 року по 14 квітня 2021 року ТОВ не сплатило плату за користування землею на суму близько 450 тисяч гривень. Через це Харківська міськрада недоотримала кошти, а інтересам громади завдали збитків.

Прокуратури звернулися до суду з позовом про стягнення коштів. На суді відповідач повністю визнав позовні вимоги, тож Господарський суд Харківської області від 22 жовтня 2025 року задовольнив позов прокуратури у повному обсязі.

Суд надав розстрочку на сплату заборгованості строком на 10 місяців.

