Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова
Фото: Сергій Зеленський/телеграм
В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов відповів на запитання ведучої – як харків’янам поводитись у разі атаки FPV-дронів.
Насамперед, зазначив начальник ХОВА, жителі Харкова мають пам’ятати, що будь-яке повідомлення про небезпеку – пуск КАБів, ракет чи дронів – реальне. І про це постійно звітують сигнали повітряної тривоги.
“Одразу лунає повітряна тривога, і на неї потрібно реагувати, і по можливості, звичайно, спуститися в укриття, або в безпечніше місце. Не можна просто перебувати, скажімо так, на вулиці або у приміщенні”, – наголосив Синєгубов.
Далі, проінструктував начальник ХОВА, треба діяти ситуативно. По можливості – варто все ж таки пройти в будь-яке безпечне місце.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: З міркувань безпеки сьогодні на Харківщині поїзди змінюють маршрути
Популярно
Книги для підлітків, або чому варто прочитати бестселер New York Times «Цього літа я стала вродливою»?
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2025 в 11:40;