Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова

Записано 11:40   04.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як харків’янам уберегтися від FPV-дронів: порада від Синєгубова Фото: Сергій Зеленський/телеграм

В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов відповів на запитання ведучої – як харків’янам поводитись у разі атаки FPV-дронів. 

Насамперед, зазначив начальник ХОВА, жителі Харкова мають пам’ятати, що будь-яке повідомлення про небезпеку – пуск КАБів, ракет чи дронів – реальне. І про це постійно звітують сигнали повітряної тривоги.

“Одразу лунає повітряна тривога, і на неї потрібно реагувати, і по можливості, звичайно, спуститися в укриття, або в безпечніше місце. Не можна просто перебувати, скажімо так, на вулиці або у приміщенні”, – наголосив Синєгубов.

Далі, проінструктував начальник ХОВА, треба діяти ситуативно. По можливості – варто все ж таки пройти в будь-яке безпечне місце.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: З міркувань безпеки сьогодні на Харківщині поїзди змінюють маршрути

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
