Как харьковчанам уберечься от FPV-дронов: совет от Синегубова
В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов ответил на вопрос ведущей – как харьковчанам вести себя в случае атаки FPV-дронов.
Прежде всего, отметил начальник ХОВА, жители Харькова должны помнить, что любое сообщение об опасности – пуске КАБов, ракет или дронов, – реальное. И об этом постоянно оповещают сигналы воздушной тревоги.
«Сразу раздается воздушная тревога, и на нее нужно реагировать, и по возможности, конечно, спуститься в укрытие, или в более безопасное место. Нельзя просто находиться, скажем так, на улице или просто в помещении», – акцентировал Синегубов.
Дальше, проинструктировал начальник ХОВА, необходимо действовать ситуативно. По возможности – необходимо все же пройти в любое безопасное место.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: По соображениям безопасности сегодня на Харьковщине поезда меняют маршруты
4 ноября 2025 в 11:40