Как харьковчанам уберечься от FPV-дронов: совет от Синегубова

Записано 11:40   04.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Как харьковчанам уберечься от FPV-дронов: совет от Синегубова

В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов ответил на вопрос ведущей – как харьковчанам вести себя в случае атаки FPV-дронов. 

Прежде всего, отметил начальник ХОВА, жители Харькова должны помнить, что любое сообщение об опасности – пуске КАБов, ракет или дронов, – реальное. И об этом постоянно оповещают сигналы воздушной тревоги.

«Сразу раздается воздушная тревога, и на нее нужно реагировать, и по возможности, конечно, спуститься в укрытие, или в более безопасное место. Нельзя просто находиться, скажем так, на улице или просто в помещении», – акцентировал Синегубов.

Дальше, проинструктировал начальник ХОВА, необходимо действовать ситуативно. По возможности – необходимо все же пройти в любое безопасное место.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По соображениям безопасности сегодня на Харьковщине поезда меняют маршруты

Автор: Николь Костенко-Лагутина
