Сегодня 28 февраля 2026: какой праздник и день в истории

28 февраля – День штурманской службы авиации ВСУ и День работников патрульно-постовой службы Украины. В 1525-м в этот день по приказу Эрнана Кортеса казнили последнего «короля ацтеков» Куаутемока. В 1849-м во время «золотой лихорадки» в США в Сан-Франциско прибыли первые золотоискатели. В 1921-м началось вооруженное восстание моряков в Кронштадте против большевистской диктатуры. В 1922-м Великобритания дала независимость Египту. В 1933-м президент Германии Гинденбург подписал указ «О защите народа и государства», которым помог Гитлеру узурпировать власть. В 1986-м США передали Израилю украинца Ивана Демьянюка. В 2013-м отрекся от престола Папа Римский Бенедикт XVI. В 2022-м Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. В 2024-м Совет ЕС утвердил «Ukraine Facility».

Праздники и памятные даты 28 февраля

28 февраля в Украине – День штурманской службы авиации ВСУ и День работников патрульно-постовой службы Украины.

Последний день февраля – это Всемирный день редких (орфанных) заболеваний и Международный день распространения информации о повторяющихся травмах. А последняя суббота февраля – Всемирный день глотателей мечей и Международный день соревнований по скороговоркам.

Также сегодня: Всемирный день портных, День зубной феи.

28 февраля в истории

28 февраля 1525 года по приказу конкистадора Эрнана Кортеса казнили последнего тлатоани Теночтитлана («короля ацтеков») Куаутемока. Куаутемок был двоюродным братом знаменитого императора Монтесумы II. Он возглавил ацтеков уже после смерти не только Монтесумы, но и его младшего брата и преемника Куитлауака. Куитлауак возглавлял сопротивление испанцам, которые завоевывали империю ацтеков после смерти Монтесумы. Куитлауак правил всего 80 дней, а умер не в бою, а от оспы. После этого ответственность за остатки некогда великой цивилизации перешла к Куаутемоку.

«Куаутемок пришел к власти в 1520 году как преемник Куитлауака и был двоюродным братом покойного императора Монтесумы II. Его молодая жена, позже ставшая известной как Исабель Монтесума, была одной из дочерей Монтесумы. Куаутемок взошел на престол, когда ему было около 25 лет, когда Теночтитлан находился в осаде испанцев и был опустошен эпидемией оспы, завезенной в Америку испанскими завоевателями. После убийств в Великом Храме, вероятно, осталось мало ацтекских капитанов, способных занять этот пост», — пишет англоязычная Википедия.

Куаутемок пытался продолжить сопротивление завоевателям. Он вызвал в Теночтитлан подкрепление из сельской местности, призвал присоединиться к борьбе другие племена. В последних битвах с испанцами участвовали даже женщины. Однако это не помогло.

13 августа 1521 года при попытке скрыться из окруженной столицы Куаутемока, его жену – дочь Монтесумы, семью и друзей захватили в плен. Согласно испанским источникам Куаутемок призвал Кортеса убить себя на месте. Но Кортес отказался и якобы проявил благородство, сказав: «Вы защищали свою столицу как храбрый воин. Испанец знает, как уважать доблесть, даже у врага». Однако и предыдущие и последующие события вызывают серьезные и обоснованные сомнения в благородстве Кортеса.

Когда добыча, обнаруженная в Теночтитлане завоевателями, оказалась недостаточной, Куаутемока подвергли пыткам, чтобы выяснить, «где золото ацтеков». В дальнейшем смелый воин продолжал формально быть лидером своего народа, но, конечно, никакой реальной власти не имел. Вплоть до смерти он был заложником испанцев. В 1525 году Кортес взял своего пленника в экспедицию в Гондурас, из которой тот живым уже не вернулся. Конкистадор якобы «обнаружил заговор», организованный Куаутемоком, и приказал казнить ацтека (его повесили).

При этом в реальности этих обвинений сомневались даже современники, не говоря уже об историках. Так, один из воинов Кортеса Берналь Диас дель Кастильо в дальнейшем в своей книге «Настоящая история завоевания Новой Испании» описал казнь Куаутемока и других якобы «заговорщиков» как несправедливую и безосновательную. Согласно показаниям этого конкистадора, перед смертью «последний король ацтеков» заявил Кортесу следующее: «Теперь я понимаю твои лживые обещания и то, какую смерть ты приготовил. Ты убиваешь меня несправедливо. Пусть Бог спросит с тебя за это — так же, как у меня была отнята справедливость тогда, когда я доверился тебе в своем городе Мехико». Кортес, казнивший ацтека, якобы потом страдал от чувства вины и бессонницы.

28 февраля 1849 года во время так называемой «золотой лихорадки» в Сан-Франциско из Нью-Йорка на пароходе «Калифорния» прибыли первые золотоискатели. Подробнее.

28 февраля 1889 года родился генерал-хорунжий армии УНР Павел Шандрук. Подробнее.

28 февраля 1921 года началось вооруженное восстание моряков в Кронштадте против большевистской диктатуры. Подробнее.

28 февраля 1922 года Великобритания предоставила независимость Египту, прекратив над ним свой протекторат. Подробнее.

28 февраля 1933 года рейхспрезидент Германии Пауль фон Гинденбург предпринял очередной из своих роковых шагов, которые привели к приходу к власти в стране нацистов. После поджога Рейхстага, произошедшего накануне, Гинденбург пошел на поводу у Гитлера и издал указ «О защите народа и государства». Подробнее.

28 февраля 1986 года США выдали Израилю украинца Ивана Демьянюка, обвиняемого в том, что во времена Второй мировой войны он был смотрителем в лагере смерти Треблинка. Подробнее.

28 февраля 2013 года отрекся от престола Папа Римский Бенедикт XVI. Подробнее.

28 февраля 2022 года Украина официально подала заявку на вступление в Европейский Союз. Начались переговоры российской и украинской делегаций в Беларуси. В этот день российская армия начала массированно расстреливать Харьков из артиллерии. Подробнее.

28 февраля 2024 года Совет Европейского Союза окончательно утвердил Ukraine Facility – механизм поддержки Украины на общую сумму 50 млрд евро, рассчитанный на 2024—2027 годы. Подробнее.

Церковный праздник 28 февраля

28 февраля чтят память Великомученика Феодора Тирона. Это переходящий праздник, который отмечают в субботу первой недели Великого поста. А также — преподобного Василия, исповедника. Подробнее.

Народные приметы

Если уже прилетели перелетные птицы, весна будет ранней.

Если Луна оранжевого оттенка – будет потепление, а если голубого – морозы и снегопад.

Что нельзя делать 28 февраля

Нельзя брать деньги взаймы.

Нельзя пить алкоголь.

Не стоит идти на охоту или рыбалку.