Сегодня 2 января 2026: какой праздник и день в истории

2 января в мире – День научной фантастики. В этот день 1492 года завершилась Реконкиста, которая длилась с VIII века. В 1839-м один из изобретателей фотографии Луи Дагер сделал первые фото Луны. В 1938-м НКВДисты расстреляли украинского поэта Василия Бобинского, композитора Михаила Коссака и других жертв советского режима. В 1944-м произошло первое боевое применение вертолетов. В 2024-м армия РФ нанесла серию ракетных ударов по центру Харькова, впервые использовав при этом баллистическую ракету производства КНДР.

Праздники и памятные даты 2 января

2 января в мире – День научной фантастики и День мотивации и вдохновения.

Также сегодня: Кошачий новый год, Всемирный день интроверта, День фуршета, День узника, День швейцарского сыра, День заварных пирожных.

2 января в истории

2 января 1492 года перед войском Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского капитулировал Гранадский эмират. Это стало завершением Реконкисты – христианских военных походов, целью которых было освободить от мусульман Пиренейский полуостров.

Реконкиста продолжалась еще с VIII века, но сейчас ее чаще всего ассоциируют именно с завоеваниями «католических королей» – Изабеллы и Фердинанда. Своим браком они объединили королевства Кастилию и Арагон, сформировав мощную силу, которая в дальнейшем превратила Испанию в одно из главных государств мира. Короли-католики фанатично сражались против мавров на Пиренеях. Апофеозом этого процесса стала Гранадская война, продолжавшаяся десять лет – с 1482-го. За этот период испанские войска постепенно захватывали мавританские крепости. Последним сдался центр эмирата – город Гранада. Его осада продолжалась с апреля 1491 года. При этом условия капитуляции были достаточно мягкими. Никакой резни мусульман, характерной для действий «классических крестоносцев», здесь не произошло. Мусульман, которые оставались жить в городе, даже не заставляли менять религию – по крайней мере, в начале правления католических королей.

Изабелла и Фердинанд сделали своей резиденцией дворец Альгамбра в Гранаде. Но их толерантность не продолжалась долго. Покончив с военными действиями, короли перешли к вопросам внутренней политики. Уже 31 марта 1492 года был издан Альгамбрский эдикт, который обязывал всех евреев покинуть территорию Испании. В дальнейшем притеснения усилились и в отношении мусульман – людям предлагали выбирать между сменой религии и изгнанием. Но и за теми, кто согласился на крещение (так называемыми морисками), все равно продолжали внимательно следить. В дальнейшем недоверие к ним трансформировалось в многочисленные дела со смертными приговорами. В конце концов, не просто так же Изабелла и Фердинанд основали печально известную испанскую инквизицию.

2 января 1839 года сделаны первые фото Луны. Подробнее.

2 января 1938 года расстреляли поэта Василия Бобинского, композитора Михаила Коссака и ряд других украинских жертв НКВД. Подробнее.

2 января 1944 года произошло первое в истории боевое применение вертолетов. Подробнее.

2 января 1992 года Эквадор, Эфиопия, Лаос, Панама, Греция признали независимость Украины.

2 января 2024 года армия РФ нанесла ракетные удары по центру Харькова. Подробнее.

<br />

Церковный праздник

2 января – предпразднество Богоявления. Это день памяти святителя Сильвестра, папы Римского. Подробнее.

Народные приметы

Если день пасмурный, то скоро потеплеет.

Если небо будет ясное — будут морозы.

Если выпало много снега, то в будущем году будут суровые морозы.

Что нельзя делать 2 января

Неудачный день для больших покупок.

2 января нельзя пить алкоголь.