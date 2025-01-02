Live
  • Чт 02.01.2025
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.97
  • EUR 43.61

Сегодня 2 января: какой день в истории

Календарь 06:00   02.01.2025
Оксана Горун
Сегодня 2 января: какой день в истории

2 января год назад армия РФ нанесла серию ракетных ударов по центру Харькова, впервые использовав при этом баллистическую ракету производства КНДР. В 1944-м произошло первое боевое применение вертолетов. 1938-м НКВДисты расстреляли украинского поэта Василия Бобинского, композитора Михаила Коссака и других жертв советского режима. В 1839-м один из изобретателей фотографии Луи Дагер сделал первые фото Луны. 

Праздники и памятные даты 2 января

2 января в мире – Всемирный день интроверта.

Также сегодня: День научной фантастики, День мотивации и вдохновения и Кошачий Новый год.

2 января в истории

2 января 1839 года сделаны первые фото Луны. Подробнее.

2 января 1938 года расстреляли поэта Василия Бобинского, композитора Михаила Коссака и ряд других украинских жертв НКВД. Подробнее.

2 января 1944 года произошло первое в истории боевое применение вертолетов. Подробнее.

Сикорский на вертолете собственной конструкции
Фото: life.kyiv24.news

2 января 1992 года Эквадор, Эфиопия, Лаос, Панама, Греция признали независимость Украины.

2 января 2024 года армия РФ нанесла ракетные удары по центру Харькова. Первая серия взрывов началась около 7:30 утра. Еще одну «припасли» на вечер – на 22:30. Утренние ракеты попали по самому центру – посреди жилого района сразу за Госпромом и локациям в районе станции метро «Научная». Больше всего пострадал дом на улице Бакулина (сейчас – Евгения Енина), 9/13. Из-за обстрела на месте погибла женщина. Еще одна (84-летняя заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко) 4 января умерла в больнице от полученных ранений. По данным Харьковской областной прокуратуры, количество пострадавших в результате этого обстрела — 62. Позже выяснилось: для этой атаки армия РФ впервые использовала баллистическую ракету производства КНДР. Вечером того же дня российская армия попала ракетой С-300 по школе в Основянском районе Харькова, частично разрушив здание и повредив корпуса детсада рядом. На этот раз обошлось без пострадавших.

Церковный праздник

2 января – предпразднество Богоявления. Это день памяти святителя Сильвестра, папы Римского. Сильвестр родился в Риме в христианской семье. Отец мальчика рано умер, и его воспитывала мать. Учителем будущего Папы стал пресвитер Квирин, и юноша получил хорошее христианское образование. Во время гонений на христиан Сильвестр принял у себя дома епископа Тимофея, прожившего у него больше года. После мученической кончины Тимофея Сильвестр тайно взял тело святого и похоронил его. Об этом узнал местный градоначальник, и Сильвестр предстал перед судом. От него требовали отречься от Христа, но святой отказался. Его заключили в тюрьму, а градоначальник сразу после суда внезапно умер. Сильвестр вышел на свободу и проповедовал христианство. В 30 лет его рукоположили в сан дьякона, а затем – пресвитера. После смерти папы Мельхиада святого Сильвестра избрали епископом Римским. Святейший папа Сильвестр руководил Римской Церковью более двадцати лет. Мирно скончался в глубокой старости в 335 году.

Народные приметы

Если день пасмурный, то скоро потеплеет.

Если небо будет ясное — будут морозы.

Если выпало много снега, то в будущем году будут суровые морозы.

Что нельзя делать 2 января

Неудачный день для больших покупок.

2 января нельзя пить алкоголь.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Двое мужчин погибли на кладбище в Харькове в Новый год: в ГСЧС назвали причину
Двое мужчин погибли на кладбище в Харькове в Новый год: в ГСЧС назвали причину
01.01.2025, 22:45
Новости Харькова — главное за 1 января: «прилеты» в новогоднюю ночь, штурмы РФ
Новости Харькова — главное за 1 января: «прилеты» в новогоднюю ночь, штурмы РФ
01.01.2025, 22:53
Круговую оборону Изюма и Балаклеи готовят на Харьковщине – Синегубов
Круговую оборону Изюма и Балаклеи готовят на Харьковщине – Синегубов
01.01.2025, 14:56
До 8 тепла, шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 2 января
До 8 тепла, шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 2 января
01.01.2025, 20:45
Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет
Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет
30.12.2024, 18:35
Есть ли у россиян сейчас силы для захвата Харькова, оценил Мусиенко (видео)
Есть ли у россиян сейчас силы для захвата Харькова, оценил Мусиенко (видео)
01.01.2025, 17:33

Новости по теме:

06:00
Сегодня 1 января: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 31 декабря: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 30 декабря: какой день в истории
06:00
Сегодня 29 декабря: какой день в истории
06:00
Сегодня 28 декабря: какой праздник и день в истории

Вы читали новость: «Сегодня 2 января: какой день в истории»; из категории Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 января год назад армия РФ нанесла серию ракетных ударов по центру Харькова, впервые использовав при этом баллистическую ракету производства КНДР".