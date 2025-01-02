Сегодня 2 января: какой день в истории

2 января год назад армия РФ нанесла серию ракетных ударов по центру Харькова, впервые использовав при этом баллистическую ракету производства КНДР. В 1944-м произошло первое боевое применение вертолетов. 1938-м НКВДисты расстреляли украинского поэта Василия Бобинского, композитора Михаила Коссака и других жертв советского режима. В 1839-м один из изобретателей фотографии Луи Дагер сделал первые фото Луны.

Праздники и памятные даты 2 января

2 января в мире – Всемирный день интроверта.

Также сегодня: День научной фантастики, День мотивации и вдохновения и Кошачий Новый год.

2 января в истории

2 января 1839 года сделаны первые фото Луны. Подробнее.

2 января 1938 года расстреляли поэта Василия Бобинского, композитора Михаила Коссака и ряд других украинских жертв НКВД. Подробнее.

2 января 1944 года произошло первое в истории боевое применение вертолетов. Подробнее.

2 января 1992 года Эквадор, Эфиопия, Лаос, Панама, Греция признали независимость Украины.

2 января 2024 года армия РФ нанесла ракетные удары по центру Харькова. Первая серия взрывов началась около 7:30 утра. Еще одну «припасли» на вечер – на 22:30. Утренние ракеты попали по самому центру – посреди жилого района сразу за Госпромом и локациям в районе станции метро «Научная». Больше всего пострадал дом на улице Бакулина (сейчас – Евгения Енина), 9/13. Из-за обстрела на месте погибла женщина. Еще одна (84-летняя заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко) 4 января умерла в больнице от полученных ранений. По данным Харьковской областной прокуратуры, количество пострадавших в результате этого обстрела — 62. Позже выяснилось: для этой атаки армия РФ впервые использовала баллистическую ракету производства КНДР. Вечером того же дня российская армия попала ракетой С-300 по школе в Основянском районе Харькова, частично разрушив здание и повредив корпуса детсада рядом. На этот раз обошлось без пострадавших.

Церковный праздник

2 января – предпразднество Богоявления. Это день памяти святителя Сильвестра, папы Римского. Сильвестр родился в Риме в христианской семье. Отец мальчика рано умер, и его воспитывала мать. Учителем будущего Папы стал пресвитер Квирин, и юноша получил хорошее христианское образование. Во время гонений на христиан Сильвестр принял у себя дома епископа Тимофея, прожившего у него больше года. После мученической кончины Тимофея Сильвестр тайно взял тело святого и похоронил его. Об этом узнал местный градоначальник, и Сильвестр предстал перед судом. От него требовали отречься от Христа, но святой отказался. Его заключили в тюрьму, а градоначальник сразу после суда внезапно умер. Сильвестр вышел на свободу и проповедовал христианство. В 30 лет его рукоположили в сан дьякона, а затем – пресвитера. После смерти папы Мельхиада святого Сильвестра избрали епископом Римским. Святейший папа Сильвестр руководил Римской Церковью более двадцати лет. Мирно скончался в глубокой старости в 335 году.

Народные приметы

Если день пасмурный, то скоро потеплеет.

Если небо будет ясное — будут морозы.

Если выпало много снега, то в будущем году будут суровые морозы.

Что нельзя делать 2 января

Неудачный день для больших покупок.

2 января нельзя пить алкоголь.