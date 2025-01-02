Сьогодні 2 січня: який день в історії

2 січня рік тому армія РФ завдала серії ракетних ударів по центру Харкова, вперше використавши при цьому балістичну ракету виробництва КНДР. У 1944-му відбулося перше бойове застосування гелікоптерів. У 1938-му НКВДисти розстріляли українського поета Василя Бобинського, композитора Михайла Коссака та інших жертв радянського режиму. У 1839-му один із винахідників фотографії Луї Дагер зробив перші фото Місяця.

Свята та пам’ятні дати 2 січня

2 січня у світі – Всесвітній день інтроверта.

Також сьогодні: День наукової фантастики, День мотивації та натхнення та Котячий Новий рік.

2 січня в історії

2 січня 1839 року зроблено перші фото Місяця. Докладніше.

2 січня 1938 року розстріляли поета Василя Бобинського, композитора Михайла Коссака та низку інших українських жертв НКВС. Докладніше.

2 січня 1944 року відбулося перше в історії бойове застосування гелікоптерів. Докладніше.

2 січня 1992 року Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама, Греція визнали незалежність України.

2 січня 2024 року армія РФ завдала ракетних ударів по центру Харкова. Перша серія вибухів розпочалася близько 7:30 ранку. Ще одну “припасли” на вечір – о 22:30. Ранкові ракети влучили по центру – посеред житлового району одразу за Держпромом і локаціям у районі станції метро “Наукова”. Найбільше постраждав будинок на вулиці Бакуліна (зараз Євгенія Єніна), 9/13. Через обстріл на місці загинула жінка. Ще одна (84-річна заслужена артистка України Вікторія Тимошенко) 4 січня померла в лікарні від отриманих поранень. За даними Харківської обласної прокуратури, кількість постраждалих внаслідок цього обстрілу – 62. Пізніше з’ясувалося: для цієї атаки армія РФ вперше використала балістичну ракету виробництва КНДР. Увечері того ж дня російська армія влучила ракетою С-300 по школі в Основ’янському районі Харкова, частково зруйнувавши будівлю та пошкодивши корпуси дитсадка поряд. Цього разу обійшлося без постраждалих.

Церковне свято

2 січня – передсвято Богоявлення. Це день пам’яті святителя Сильвестра, папи Римського. Сильвестр народився у Римі в християнській родині. Батько хлопця рано помер, і його виховувала мати. Учителем майбутнього Папи став пресвітер Квірін, і хлопець отримав гарну християнську освіту. Під час гоніння на християн Сильвестр прийняв у себе вдома єпископа Тимофія, який прожив у нього понад рік. Після мученицької кончини Тимофія, Сильвестр таємно взяв тіло святого і поховав його. Про це дізнався місцевий градоначальник, і Сильвестр постав перед судом. Від нього вимагали зректися Христа, але святий відмовився. Його ув’язнили, а градоначальник одразу після суду раптово помер. Сильвестр вийшов на свободу й проповідував християнство. У 30 років його висвятили в сан диякона, а потім – пресвітера. Після смерті папи Мельхіада (311 – 314) святого Сильвестра обрали єпископом Римським. Святий папа Сильвестр керував Римською Церквою понад двадцять років. Мирно помер у глибокій старості 335 року.

Народні прикмети

Якщо день похмурий, то скоро потеплішає.

Якщо небо ясне – будуть морози.

Якщо випало багато снігу, то в наступному році будуть суворі морози.

Що не можна робити 2 січня

Невдалий день для великих покупок.

2 січня не можна пити алкоголь.