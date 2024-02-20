290 деталей північнокорейської ракети, що вдарила по Харкову, з США, ЄС, Азії

Польова слідча група CAR задокументувала залишки північнокорейської балістичної ракети, яка вдарила по Харкову 2 січня 2024 року. CAR зафіксувало серед уламків ракети електронні компоненти, в основному для навігаційної системи – і безліч їх виготовлено нещодавно і з маркуванням компаній США, йдеться у звіті експертної групи Conflict Armament Research (CAR).

CAR задокументував понад 290 компонентів, зокрема 50 унікальних моделей. За маркуванням, виявленим на цих компонентах, CAR визначив 26 компаній зі штаб-квартирами у восьми юрисдикціях (Китай, Німеччина, Японія, Нідерланди, Сінгапур, Швейцарія, Тайвань та США), які пов’язані з виробництвом цих компонентів.

Половина задокументованих компонентів мала коди дати, що ідентифікуються, і понад 75% цих кодів вказували на виробництво в період з 2021 по 2023 рік. На підставі цих дат виробництва експерти дійшли висновку, що ракета, знайдена у Харкові, не могла бути зібрана до березня 2023 року.

Це показує, що Північна Корея здатна виробляти сучасну зброю, використовуючи компоненти, вироблені зовсім недавно, у 2023 році, попри санкції Ради Безпеки ООН, що діють від 2006 року, які забороняють виробництво Північною Кореєю балістичних ракет.

Це показує, що всупереч міжнародним санкціям, Північна Корея могла передати зброю РФ після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році.

І це означає, що Північна Корея розробила надійну мережу закупівель, здатну обійти без виявлення режими санкцій, які діяли майже 20 років.

Нагадаємо, близько 7:30 2 січня військові РФ завдали ракетного удару по цивільних об’єктах у центрі Харкова. Було зафіксовано три влучання у Шевченківському районі. Дві людини загинули, ще 62 були поранені.

4 січня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив: США мають інформацію, що Північна Корея передала РФ партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.

Після удару по Харкову фахівці не змогли одразу встановити тип ракет. 5 січня було проведено додатковий огляд найбільш уцілілого боєприпасу, розповів речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. Він припустив, що цю ракету могла надати РФ Північна Корея.

Про результати попередньої науково-технічної експертизи, згідно з якою вказана ракета є ракетою малої дальності, розробленою Північною Кореєю, генпрокурор Андрій Костін повідомляв 11 січня.