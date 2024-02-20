290 деталей северокорейской ракеты, ударившей по Харькову, из США, ЕС и Азии

Полевая следственная группа CAR задокументировала остатки северокорейской баллистической ракеты, ударившей по Харькову 2 января 2024 года. CAR зафиксировало среди обломков ракеты электронные компоненты, в основном для навигационной системы – и множество их изготовлено недавно и с маркировкой компаний США, говорится в отчете экспертной группы Conflict Armament Research (CAR).

CAR задокументировал более 290 компонентов, в том числе 50 уникальных моделей. По маркировке, обнаруженной на этих компонентах, CAR определил 26 компаний со штаб-квартирами в восьми юрисдикциях (Китай, Германия, Япония, Нидерланды, Сингапур, Швейцария, Тайвань и США), которые связаны с производством этих компонентов.

Половина задокументированных компонентов имела идентифицируемые коды даты, и более 75% этих кодов указывали на производство в период с 2021 по 2023 год. На основании этих дат производства эксперты пришли к выводу, что ракета, найденная в Харькове, не могла быть собрана до марта 2023 года.

Это показывает, что Северная Корея способна производить современное оружие, используя компоненты, произведенные совсем недавно, в 2023 году, несмотря на действующие с 2006 года санкции Совета Безопасности ООН, которые запрещают производство Северной Кореей баллистических ракет.

Это показывает, что, несмотря на давние международные санкции, Северная Корея могла передать оружие РФ после начала российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

И это значит, что Северная Корея разработала надежную сеть закупок, способную обойти без обнаружения режимы санкций, которые действовали в течение почти 20 лет.

Напомним, около 7:30 2 января военные РФ нанесли ракетный удар по гражданским объектам в центре Харькова. Были зафиксированы три попадания в Шевченковском районе. Два человека погибли, еще 62 были ранены.

4 января координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Северная Корея передала РФ партию баллистических ракет и пусковых установок к ним, которые уже были применены для ударов по Украине.

После удара по Харькову специалисты не смогли сразу установить тип ракет. 5 января был проведен дополнительный осмотр наиболее уцелевшего боеприпаса, рассказал спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. Он предположил, что эту ракету могла предоставить РФ Северная Корея.

О результатах предварительной научно-технической экспертизы, согласно которой указанная ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей, генпрокурор Андрей Костин сообщал 11 января.