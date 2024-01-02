Сьогодні 2 січня: яке свято та день в історії

2 січня 1839 року один із винахідників фотографії Луї Дагер зробив перші фото Місяця. 1938 року НКВДисти розстріляли українського поета Василя Бобинського, композитора Михайла Коссака та інших жертв радянського режиму. 1944-го відбулося перше бойове застосування гелікоптерів.

Свята та пам’ятні дати 2 січня

2 січня у світі відзначають: День фуршету, День креманок, День швейцарського сиру, День безпеки подорожей домашніх тварин, Котячий Новий рік, День мотивації та натхнення, Всесвітній день інтроверта, День наукової фантастики, День в’язня.

2 січня в історії

2 січня 1839 року зроблено перші фото Місяця. Фотографування провів Луї Дагер – французький художник та хімік, один із творців фотографії. Саме він вигадав спосіб отримання фотографій, який згодом назвали на його честь – дагеротипію. Його суть полягає у низці хімічних реакцій. Посріблену мідну пластинку обробляють парами йоду – на поверхні утворюється йодисте срібло. Під впливом світла у ньому виникає зображення, яке далі проявляють випарами ртуті та фіксують. До 1951 року це був єдиний спосіб отримання фотографічних зображень. Саме за допомогою такої технології Луї Дагер отримав перше фото Місяця. Але воно, на жаль, не збереглося, тому що лабораторія Дагера згоріла в 1840-му разом з історичним знімком. Але довго без фото Місяця людство не залишалося – того ж 1840-го знімок зробив американський вчений Джон Вільям Дрейпер. Його фотографія дійшла до наших днів.

2 січня 1938 року розстріляли поета Василя Бобинського, композитора Михайла Коссака та низку інших українських жертв НКВС. Бобинський з 1930 року мешкав у Харкові, куди емігрував із Польщі. Був членом літературної організації “Західна Україна” та ВУСПП, але майже одразу потрапив “на олівець” до більшовицької влади. 1933-го його заарештували та кинули до підвалу спецкорпусу в’язниці НКВС на вул. Чернишевській у Харкові. Прокурор вимагав для поета три роки концтаборів. Однак у результаті його етапували до ГУЛАГу, де й розстріляли 1938 року.

2 січня 1944 року відбулося перше в історії бойове застосування гелікоптерів.

Цього дня три вертольоти, створені конструктором Ігорем Сікорським, взяли участь у супроводі британського атлантичного конвою. Надалі вертольоти стали регулярно застосовувати із цією метою, адже вони продемонстрували свою ефективність. Машини Сікорського охороняли важливі вантажі, що перевозили до Європи зі США – насамперед боєприпаси. Надалі машини стали використовувати також для евакуації поранених під час бойових дій проти японців на Тихому океані та Бірмі.

2 січня 1992 року Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама, Греція визнали незалежність України.

Церковне свято

2 січня – передсвято Богоявлення. Це день пам’яті святителя Сильвестра, папи Римського. Сильвестр народився у Римі в християнській родині. Батько хлопця рано помер, і його виховувала мати. Учителем майбутнього Папи став пресвітер Квірін, і хлопець отримав гарну християнську освіту. Під час гоніння на християн Сильвестр прийняв у себе вдома єпископа Тимофія, який прожив у нього понад рік. Після мученицької кончини Тимофія, Сильвестр таємно взяв тіло святого і поховав його. Про це дізнався місцевий градоначальник, і Сильвестр постав перед судом. Від нього вимагали зректися Христа, але святий відмовився. Його ув’язнили, а градоначальник одразу після суду раптово помер. Сильвестр вийшов на свободу й проповідував християнство. У 30 років його висвятили в сан диякона, а потім – пресвітера. Після смерті папи Мельхіада (311 – 314) святого Сильвестра обрали єпископом Римським. Святий папа Сильвестр керував Римською Церквою понад двадцять років. Мирно помер у глибокій старості 335 року.

Народні прикмети

Якщо день похмурий, то скоро потеплішає.

Якщо небо ясне – будуть морози.

Якщо випало багато снігу, то в наступному році будуть суворі морози.

Що не можна робити 2 січня

Невдалий день для великих покупок.

2 січня не можна пити алкоголь.