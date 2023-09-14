Сьогодні 14 вересня: яке свято та день в історії

14 вересня – День танкових військ в Україні. Цього дня рік тому Володимир Зеленський відвідав звільнений ЗСУ Ізюм, де над мерією підняли прапор України. 1871 року в Харкові розпочав роботу перший у Наддніпрянській Україні банк. 1939-го українець Сікорський підняв у небо у США свій перший гелікоптер. 1960-го створено ОПЕК.

Свята та пам’ятні дати 14 вересня

14 вересня в Україні – День танкових військ. Це свято вперше відзначають цього дня у 2023 році. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський 9 вересня. Раніше пам’ятну дату визначали ще за радянською традицією – у другу неділю вересня.

У світі – Всесвітній день атопічної екземи.

14 вересня в історії

14 вересня 1867 року вийшов перший том праці, яка значно вплинула на історичні події та долі цілих країн, – “Капіталу” Карла Маркса.

Том “Процес виробництва капіталу” став єдиним, який побачив світ за життя автора. Наступні томи скомпонував за рукописами Маркса Фрідріх Енгельс. Попри значні сумніви, які висловлюють з приводу теорій та висновків Маркса сучасні економісти, історичну значущість його творів ніхто не заперечує. У 2013 році ЮНЕСКО внесло “Капітал” до списку документальної спадщини як твір усесвітнього значення. Також ця праця Маркса займає 30-ту позицію в рейтингу 100 найкращих книг усіх часів, який склав журнал “Newsweek”.

14 вересня 1871 року в Харкові розпочав роботу перший банк у Наддніпрянській Україні (тобто окупованій росіянами частині країни). То був Харківський акціонерний земельний банк. На Галичині перші банки виникли раніше – ще XVII столітті. Харківський банк видавав позики під заставу нерухомості в українських та російських губерніях (загалом на території 18 адміністративних одиниць). А його статут став взірцем для решти банків подібного типу.

14 вересня 1939 року український авіаконструктор Ігор Сікорський у США підняв у повітря свій перший гелікоптер – VS-300.

Перші свої моделі гелікоптерів він будував ще у 1910-х. Однак протягом тривалого часу не міг досягти того, щоб машина підіймалася не сама, а з пілотом. Після перерви Сікорський повернувся до розробок наприкінці 1930-х – і досяг успіху. Надалі він активно доопрацьовував свої гелікоптери. Уже за три роки після першого польоту VS-300 (S-46) у США почалося серійне виробництво наступної моделі – двомісного S-47. Його взяли на озброєння американської армії. Але сам Сікорський вважав за головне завдання своїх машин не бойові дії, а рятувальні операції. За підрахунками його сина Сергія Сікорського, гелікоптери батька врятували понад півтора мільйона життів.

14 вересня 1954 року радянська армія провела сумнозвісні Тоцькі навчання – військові навчання із застосуванням атомної зброї. Ядерну бомбу підірвали у повітрі над полігоном, де знаходилося понад 40 тисяч військових. Також від радіації постраждали жителі найближчих населених пунктів російської Оренбурзької області – близько 10 тисяч осіб. Інформація про навчання протягом усієї історії СРСР знаходилася під грифом “цілком таємно”. Особисті справи багатьох учасників навчань сфальшували. Тож реальні наслідки удару СРСР по власних громадянах атомною зброєю оцінити важко. За наявними даними, половина учасників навчань згодом здобула інвалідність першої чи другої груп.

14 вересня 1960 року було створено ОПЕК – Організацію країн – експортерів нафти.

Рішення ухвалили під час міжнародної конференції у Багдаді. На початку до ОПЕК увійшли Ірак, Іран, Кувейт, Саудівська Аравія та Венесуела. Метою країн була спільна координація політики у сфері видобутку нафти з метою формування таких цін на світовому ринку, які б влаштовували учасників цього міжнародного “нафтокартеля”. Згодом до ОПЕК вступили ще дев’ять країн: Катар, Індонезія, Лівія, Об’єднані Арабські Емірати, Алжир, Нігерія, Еквадор, Габон та Ангола. Країни – члени ОПЕК контролюють понад дві третини світових запасів нафти.

14 вересня 1982 року в автокатастрофі загинула княгиня Монако та відома американська кіноактриса Ґрейс Келлі, дружина князя Монако Реньє ІІІ.

У неї відбувся мікроінсульт, коли жінка була одна за кермом автомобіля. З нею в машині була молодша дочка Стефанія. Автомобіль зірвався з крутого повороту та впав у прірву. Грейс дістали ще живою, проте надії на одужання не було, тож наступного дня княгиню відключили від життєзабезпечення. Стефанія дивом вижила у катастрофі. Князь Реньє до кінця життя залишався вдівцем.

14 вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський відвідав щойно звільнений ЗСУ Ізюм.

У його присутності над будинком місцевої мерії підняли прапор України. Цього дня Президент також побував у Харкові, де оглянув перебіг відновлювальних робіт.

Церковне свято 14 вересня

14 вересня за новим церковним календарем православні в Україні відзначають Воздвиження Хреста Господнього. Також у цей день – упокоєння святителя Йоана Золотоустого.

Свято Воздвиження присвячено подіям часів царювання Костянтина Великого. Тоді після часів імператорів-язичників були віднайдені великі християнські святині – Труна Господня і Животворчий Хрест, на якому розіп’яли Ісуса Христа. Хрест знайшла мати імператора Костянтина цариця Олена, яку син відправив до Єрусалиму із цією місією. Після тривалих розпитувань жителів Єрусалима вона познайомилася зі старим євреєм, на ім’я Юда. Він і розповів, що Хрест закопали там, де зараз стоїть храм Венери. Язичницький храм зруйнували, а під час розкопок під ним знайшли Труну Господню та три хрести та чотири цвяхи, які були вбиті в тіло Христа. Який із трьох хрестів – той самий, на якому розіп’яли Ісуса, з’ясували завдяки чудесним зціленням, що відбувалися від нього. Надалі імператор Костянтин наказав спорудити в Єрусалимі храм на честь Воскресіння Христового, що включав і Гроб Господній, і Голгофу. Храм будували близько 10 років. Цей храм освятили 13 вересня 335 року. А на наступний день, 14 вересня, встановили святкування Воздвиження Хреста Господня.

Ще одна важлива подія, що сталася 14 вересня, – це смерть святителя Йоана Золотоустого в 407 році. Заради свята Воздвиження день пам’яті святителя перенесли на 13 листопада.

Народні прикмети

Якщо 14 вересня тепло, то вся зима буде теплою.

Дощ і гроза в цей день – до дощової осені, а сонце – до теплої та сонячної.

Якщо вже зникли всі мухи та комарі, то скоро сильно похолодає.

Що не можна робити 14 вересня

Не можна займатися рукоділлям, пранням, прибиранням та важкою фізичною працею.

Не можна ходити в ліс або іншу дику місцевість, бо в цей день дикі тварини агресивні.

Не можна викидати зі столу залишки їжі – до голоду в родині.

Не можна нікому розповідати про свої плани, бо тоді вони не здійсняться.

Не можна викидати зі столу залишки їжі – це голод у сім’ї.

Не можна нікому розповідати про свої плани, бо тоді вони не збудуться.