Сегодня 14 сентября: какой праздник и день в истории

14 сентября – День танковых войск в Украине. В этот день год назад Владимир Зеленский посетил освобожденный ВСУ Изюм, где над мэрией подняли флаг Украины. В 1871 году в Харькове начал работу первый в Надднепрянской Украине банк. В 1939-м украинец Сикорский поднял в небо в США свой первый вертолет. В 1960-м создана ОПЕК.

Праздники и памятные даты 14 сентября

14 сентября в Украине – День танковых войск. Этот праздник впервые отмечают в этот день в нынешнем году. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября. Раньше памятную дату определяли еще по советской традиции – во второе воскресенье сентября.

В мире – Всемирный день атопической экземы.

14 сентября в истории

14 сентября 1867 года вышел первый том труда, который значительно повлиял на исторические события и судьбы целых стран — «Капитала» Карла Маркса.

Том «Процесс производства капитала» стал единственным, увидевшим свет при жизни автора. Последующие тома скомпоновал по рукописям Маркса Фридрих Энгельс. Несмотря на значительные сомнения, которые высказывают по поводу теорий и выводов Маркса современные экономисты, историческую значимость его сочинений никто не отрицает. В 2013 году ЮНЕСКО внесло «Капитал» в список документального наследия как произведение всемирного значения. Также этот труд Маркса занимает 30-ю позицию в рейтинге 100 лучших книг всех времен, который составил журнал «Newsweek».

14 сентября 1871 года в Харькове начал работу первый банк в Приднепровской Украине (т.е. оккупированной россиянами части страны). Это был Харьковский акционерный земельный банк. На Галичине первые банки возникли раньше – еще в XVII веке. Харьковский банк выдавал ссуды под залог недвижимости в украинских и российских губерниях (в целом на территории 18 административных единиц). А его устав стал образцом для всех остальных банков подобного типа.

14 сентября 1939 года украинский авиаконструктор Игорь Сикорский в США поднял в воздух свой первый вертолет — VS-300.

Первые свои модели вертолетов он строил еще в 1910-х. Однако в течение длительного времени не мог добиться того, чтобы машина поднималась не сама, а с пилотом. После перерыва Сикорский вернулся к разработкам в конце 1930-х – и добился успеха. В дальнейшем он активно дорабатывал свои вертолеты. Уже через три года после первого полета VS-300 (S-46) в США началось серийное производство следующей модели – двухместного S-47. Его приняли на вооружение американской армии. Но сам Сикорский считал главной задачей своих машин не боевые действия, а спасательные операции. По подсчетам его сына Сергея Сикорского, вертолеты отца спасли более полутора миллионов жизней.

14 сентября 1954 года советская армия провела печально известные Тоцкие учения – военные учения с применением атомного оружия. Ядерную бомбу взорвали в воздухе над полигоном, где находилось более 40 тысяч военных. Также от радиации пострадали гражданские жители ближайших населенных пунктов российской Оренбургской области – около 10 тысяч человек. Информация об учениях на протяжении всей истории СССР находилась под грифом «совершенно секретно». Личные дела многих участников учений сфальсифицировали. Так что реальные последствия удара СССР по собственным гражданам атомным оружием оценить сложно. По имеющимся данным, половина участников учений со временем получила инвалидность первой или второй групп.

14 сентября 1960 года была создана ОПЕК – Организация стран — экспортеров нефти.

Решение приняли во время международной конференции в Багдаде. В начале в ОПЕК вошли Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Целью стран была совместная координация политики в сфере добычи нефти с целью формирования таких цен на мировом рынке, которые устраивали бы участников этого международного «нефтекартеля». Со временем в ОПЕК вступили еще девять стран: Катар, Индонезия, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор, Габон и Ангола. Страны – члены ОПЕК контролируют более двух третей мировых запасов нефти.

14 сентября 1982 года в автокатастрофе погибла княгиня Монако и известная американская киноактриса Грейс Келли, жена князя Монако Ренье ІІІ.

У нее произошел микроинсульт, когда женщина была одна за рулем автомобиля. С ней в машине была младшая дочь Стефания. Автомобиль сорвался с крутого поворота и упал в пропасть. Грейс достали еще живой, однако надежды на выздоровление не было, так что на следующий день княгиню отключили от жизнеобеспечения. Стефания чудом выжила в катастрофе. Князь Ренье до конца жизни оставался вдовцом.

14 сентября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский посетил только что освобожденный ВСУ Изюм.

В его присутствии над зданием местной мэрии подняли флаг Украины. В этот день Президент также побывал и в Харькове, где осмотрел ход восстановительных работ.

Церковный праздник 14 сентября

14 сентября по новому церковному календарю православные в Украине отмечают Воздвижение Креста Господня. Также в этот день – упокоение святителя Иоанна Златоуста.

Праздник Воздвижения посвящен событиям времен царствования Константина Великого. Тогда после времен императоров-язычников удалось вновь обрести великие христианские святыни — Гроб Господень и Животворящий Крест, на котором распяли Иисуса Христа. Их нашла мать императора Константина царица Елена, которую сын отправил в Иерусалим с этой миссией. После продолжительных расспросов жителей Иерусалима она познакомилась со старым евреем по имени Иуда. Он и рассказал, что Крест закопали там, где сейчас стоит храм Венеры. Языческий храм разрушили, а во время раскопок под ним нашли Гроб Господень, три креста и четыре гвоздя, которые были вбиты в тело Христа. Какой из трех крестов – тот самый, на котором распяли Иисуса, выяснили благодаря чудесным исцелениям, происходившим от него. В дальнейшем император Константин отдал приказ соорудить в Иерусалиме храм в честь Воскресения Христова, включавший и Гроб Господень, и Голгофу. Храм строили около 10 лет. Этот храм освятили 13 сентября 335 года. А на следующий день, 14 сентября, установили празднование Воздвижения Креста Господня.

Еще одно важное событие, произошедшее 14 сентября, — это смерть святителя Иоанна Златоуста в 407 году. Ради праздника Воздвижения день памяти святителя перенесли на 13 ноября.

Народные приметы

Если 14 сентября тепло, то вся зима будет теплой.

Дождь и гроза в этот день — к дождливой осени, а солнце — к теплой и солнечной.

Если уже исчезли все мухи и комары, то скоро сильно похолодает.

Что нельзя делать 14 сентября

Нельзя заниматься рукоделием, стиркой, уборкой и тяжелым физическим трудом.

Нельзя ходить в лес или в другую дикую местность, потому что в этот день дикие животные агрессивны.

Нельзя выбрасывать со стола остатки пищи – это к голоду в семье.

Нельзя никому рассказывать о своих планах, потому что тогда они не сбудутся.