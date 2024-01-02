Сегодня 2 января: какой праздник и день в истории

2 января 1839 года один из изобретателей фотографии Луи Дагер сделал первые фото Луны. В 1938 году НКВДисты расстреляли украинского поэта Василия Бобинского, композитора Михаила Коссака и других жертв советского режима. В 1944-м произошло первое боевое применение вертолетов.

Праздники и памятные даты 2 января

2 января в мире отмечают: День фуршета, День креманок, День швейцарского сыра, День безопасности путешествий домашних животных, Кошачий Новый год, День мотивации и вдохновения, Всемирный день интроверта, День научной фантастики, День узника.

2 января в истории

2 января 1839 года сделаны первые фото Луны. Фотосъемку провел Луи Дагер — французский художник и химик, один из создателей фотографии. Именно он придумал способ получения фотографий, который со временем назвали в его честь — дагеротипию. Его суть состоит в ряде химических реакций. Посеребренную медную пластинку обрабатывают парами йода – на поверхности образуется йодистое серебро. Под действием света на нем возникает изображение, которое далее проявляют испарениями ртути и фиксируют. До 1951 года это был единственный способ получения фотографических изображений. Именно с помощью такой технологии Луи Дагер получил первое фото Луны. Но оно, к сожалению, не сохранилось, потому что лаборатория Дагера сгорела в 1840 году вместе с историческим снимком. Но долго без фото Луны человечество не оставалось – в том же 1840-м снимок сделал американский ученый Джон Уильям Дрейпер. Его фотография дошла до наших дней.

2 января 1938 года расстреляли поэта Василия Бобинского, композитора Михаила Коссака и ряд других украинских жертв НКВД. Бобинский с 1930 года жил в Харькове, куда эмигрировал из Польши. Был членом литературной организации «Западная Украина» и ВУСПП, но почти сразу попал «на карандаш» к большевистской власти. В 1933-м его арестовали и бросили в подвал спецкорпуса тюрьмы НКВД на ул. Чернышевской в Харькове. Прокурор требовал для поэта три года концлагерей. Однако в результате его этапировали в ГУЛАГ, где и расстреляли в 1938 году.

2 января 1944 года произошло первое в истории боевое применение вертолетов.

В этот день три вертолета, созданных конструктором Игорем Сикорским, приняли участие в сопровождении британского атлантического конвоя. В дальнейшем вертолеты стали регулярно применять с этой целью, ведь они продемонстрировали свою эффективность. Машины Сикорского охраняли важные грузы, перевозимые в Европу из США – в первую очередь, боеприпасы. В дальнейшем машины стали использовать также для эвакуации раненых во время боевых действий против японцев на Тихом океане и Бирме.

2 января 1992 года Эквадор, Эфиопия, Лаос, Панама, Греция признали независимость Украины.

Церковный праздник

2 января – предпразднество Богоявления. Это день памяти святителя Сильвестра, папы Римского. Сильвестр родился в Риме в христианской семье. Отец мальчика рано умер, и его воспитывала мать. Учителем будущего Папы стал пресвитер Квирин, и юноша получил хорошее христианское образование. Во время гонений на христиан Сильвестр принял у себя дома епископа Тимофея, прожившего у него больше года. После мученической кончины Тимофея Сильвестр тайно взял тело святого и похоронил его. Об этом узнал местный градоначальник, и Сильвестр предстал перед судом. От него требовали отречься от Христа, но святой отказался. Его заключили в тюрьму, а градоначальник сразу после суда внезапно умер. Сильвестр вышел на свободу и проповедовал христианство. В 30 лет его рукоположили в сан дьякона, а затем – пресвитера. После смерти папы Мельхиада святого Сильвестра избрали епископом Римским. Святейший папа Сильвестр руководил Римской Церковью более двадцати лет. Мирно скончался в глубокой старости в 335 году.

Народные приметы

Если день пасмурный, то скоро потеплеет.

Если небо будет ясное — будут морозы.

Если выпало много снега, то в будущем году будут суровые морозы.

Что нельзя делать 2 января

Неудачный день для больших покупок.

2 января нельзя пить алкоголь.