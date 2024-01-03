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Як виглядає школа в Харкові після нічного удару С-300 (фото)

Події 09:54   03.01.2024
Оксана Якушко

Правоохоронці зафіксували наслідки російського ракетного удару по Харкову.

2 січня близько о 22:45 росіяни вдарили ракетами удар по цивільній інфраструктурі Основ’янського району Харкова.

Є часткове руйнування школи, пошкодженні корпуси дитячого садку. У житлових будинках вибиті вікна.

Правоохоронці вилучили уламки ракети типу С-300

Слобідська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте також: РФ вдарила по Харкову С-300, є пошкодження освітньої установи – ХОВА

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 09:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці зафіксували наслідки російського ракетного удару по Харкову.".