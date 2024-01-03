Як виглядає школа в Харкові після нічного удару С-300 (фото)
Правоохоронці зафіксували наслідки російського ракетного удару по Харкову.
2 січня близько о 22:45 росіяни вдарили ракетами удар по цивільній інфраструктурі Основ’янського району Харкова.
Є часткове руйнування школи, пошкодженні корпуси дитячого садку. У житлових будинках вибиті вікна.
Правоохоронці вилучили уламки ракети типу С-300
Слобідська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: детсад, ракетний удар, удар, Харків, Харьковская областная прокуратура, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 09:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці зафіксували наслідки російського ракетного удару по Харкову.".