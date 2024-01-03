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Как выглядит школа в Харькове после ночного удара С-300 (фото)

Происшествия 09:54   03.01.2024
Оксана Якушко

Правоохранители зафиксировали последствия российского ракетного удара по Харькову.

2 января около 22:45 россияне ударили ракетами по гражданской инфраструктуре Основянского района Харькова.

Есть частичное разрушение школы, повреждены корпусы детского сада. В жилых домах выбиты окна.

Правоохранители изъяли обломки ракеты типа С-300.

Слободская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 09:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители зафиксировали последствия российского ракетного удара по Харькову.".