Как выглядит школа в Харькове после ночного удара С-300 (фото)
Правоохранители зафиксировали последствия российского ракетного удара по Харькову.
2 января около 22:45 россияне ударили ракетами по гражданской инфраструктуре Основянского района Харькова.
Есть частичное разрушение школы, повреждены корпусы детского сада. В жилых домах выбиты окна.
Правоохранители изъяли обломки ракеты типа С-300.
Слободская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: детсад, ракетний удар, удар, Харьков, Харьковская областная прокуратура, школа;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 09:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители зафиксировали последствия российского ракетного удара по Харькову.".