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Німеччина передала Україні систему ППО Patriot і не тільки

Політика 22:24   18.04.2023
Олена Нагорна
Німеччина передала Україні систему ППО Patriot і не тільки

Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні систему ППО Patriot та ракети до неї. Також наша країна отримала 16 вантажівок Zetros та дві машини прикордонної охорони.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

“Німеччина підтримує Україну, поставляючи обладнання та озброєння, які надходять з постачань федеральних збройних сил та з постачання промисловості, що фінансуються коштом федерального уряду для нарощування потенціалу безпеки”, – йдеться в публікації.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 22:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні систему ППО Patriot та ракети до неї. Також наша країна отримала 16 вантажівок Zetros та дві машини прикордонної охорони.".