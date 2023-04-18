Німеччина передала Україні систему ППО Patriot і не тільки

Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні систему ППО Patriot та ракети до неї. Також наша країна отримала 16 вантажівок Zetros та дві машини прикордонної охорони.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

“Німеччина підтримує Україну, поставляючи обладнання та озброєння, які надходять з постачань федеральних збройних сил та з постачання промисловості, що фінансуються коштом федерального уряду для нарощування потенціалу безпеки”, – йдеться в публікації.