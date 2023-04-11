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Гвинтівки, кулемети і патрони: Канада оголосила про військову допомогу Україні

Політика 21:11   11.04.2023
Олена Нагорна
Гвинтівки, кулемети і патрони: Канада оголосила про військову допомогу Україні

Канада передасть Україні кулемети, тисячі штурмових гвинтівок та мільйони набоїв, повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд під час візиту в Канаду прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

“Ми відправляємо 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв. Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності”, – зазначила Ананд у своєму Twitter.

Вона уточнила, що йдеться про додаткову військову допомогу Україні від компанії Colt Canada.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 21:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Канада передасть Україні кулемети, тисячі штурмових гвинтівок та мільйони набоїв, повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд під час візиту в Канаду прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.".