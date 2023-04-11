Гвинтівки, кулемети і патрони: Канада оголосила про військову допомогу Україні

Канада передасть Україні кулемети, тисячі штурмових гвинтівок та мільйони набоїв, повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд під час візиту в Канаду прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

“Ми відправляємо 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв. Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності”, – зазначила Ананд у своєму Twitter.

Вона уточнила, що йдеться про додаткову військову допомогу Україні від компанії Colt Canada.

Nous venons d’annoncer une aide militaire supplémentaire pour l’Ukraine, provenant de Colt Canada. Nous envoyons 21 000 fusils d’assaut, 38 mitrailleuses et plus de 2,4 M de munitions. Ces armes soutiendront la lutte de l’Ukraine pour se défendre, ainsi que nos valeurs communes. pic.twitter.com/0WkCE5x6dO – Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 11, 2023