Кадрові перестановки продовжуються: на яку посаду висунули Дениса Шмигаля

Президент Володимир Зеленський у своєму ТГ-каналі написав: сподівається, що парламент затвердить на посаду віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики Дениса Шмигаля.

“Дякую за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави. Саме така системність необхідна зараз для української енергетики. Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб. Провели консультації з Премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, і розраховую на підтримку парламентарями такого підходу та позиції першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля“, – написав Зеленський.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова керівником Офісу президента. Про це йдеться на сайті ВП в указі №5/2026. Буданов прокоментував пропозицію глави держави, повідомивши, що прийняв її. “Для мене це честь та відповідальність – в історичний час для України зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за довіру!”, – сказав він. Також 2 січня Зеленський призначив указом №7/2026 Олега Іващенка головою ГУР.