Кадровые перестановки продолжаются: на какую должность выдвинули Шмыгаля
Президент Владимир Зеленский в своем ТГ-канале написал: надеется, что парламент утвердит на должность вице-премьер-министра и министра энергетики Дениса Шмыгаля.
«Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и процессы, активизированные для обеспечения защиты нашего государства. Именно такая системность сейчас необходима для украинской энергетики. Это важно, чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно восстанавливать разрушенное и развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских нужд. Провели консультации с Премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля», – написал Зеленский.
Напомним, 2 января Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова руководителем Офиса президента. Об этом говорится на сайте ОП в указе №5/2026. Буданов прокомментировал предложение главы государства, сообщив, что принял его. «Для меня это честь и ответственность – в историческое время для Украины сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства. Спасибо за доверие!», – сказал он. Также 2 января Зеленский назначил указом №7/2026 Олега Иващенко главой ГУР.
