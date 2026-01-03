СМИ: в Венесуэле гремят взрывы – предполагают, что столицу бомбят США
Ночью 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы. В СМИ появилась информация, что удары пришлись по большой военной базе и по зданию парламента Венесуэлы. В части города пропало электричество. Люди пытаются эвакуироваться.
Видео: соцсети
Журналисты слышали CNN звуки пролетающих самолетов, после чего в городе прозвучали взрывы. Тем временем министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто отметил, что расценивает эти удары как нарушение Устава ООН. Также он считает, что Венесуэлу атаковала Америка. Он сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение ввести режим чрезвычайного положения и призвал людей к мобилизации.
Видео: соцсети
Глава МИД также считает, что главная причина ударов– попытка захватить венесуэльские природные богатства. В частности, речь идет о нефти и минеральных ресурсах. В СМИ распространяют информацию о том, что морпехи (предположительно, США) высадились на северных островах в Карибском море, принадлежащих Венесуэле.
В свою очередь президент Колумбии Густаво Петро заявил, что кто-то «бомбит Каракас в этот момент». Также он призвал срочно созвать заседание Организации Объединенных Наций.
Видео: соцсети
Никаких заявлений от Белого дома на данный момент не прозвучало.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил правительство Мадуро иностранной террористической организацией. При этом, американский лидер обвинил Мадуро в наркоторговле, и не исключил возможность военных действий США против Венесуэлы.
Читайте также: ВС РФ обстреливали Харьков и область – о последствиях рассказал Синегубов
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «СМИ: в Венесуэле гремят взрывы – предполагают, что столицу бомбят США», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 января 2026 в 10:56;