СМИ: в Венесуэле гремят взрывы – предполагают, что столицу бомбят США

Мир 10:56   03.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
СМИ: в Венесуэле гремят взрывы – предполагают, что столицу бомбят США Фото: соцсети

Ночью 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы. В СМИ появилась информация, что удары пришлись по большой военной базе и по зданию парламента Венесуэлы. В части города пропало электричество. Люди пытаются эвакуироваться. 

Видео: соцсети

Журналисты слышали CNN звуки пролетающих самолетов, после чего в городе прозвучали взрывы. Тем временем министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто отметил, что расценивает эти удары как нарушение Устава ООН. Также он считает, что Венесуэлу атаковала Америка. Он сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение ввести режим чрезвычайного положения и призвал людей к мобилизации. 

Видео: соцсети

Глава МИД также считает, что главная причина ударов– попытка захватить венесуэльские природные богатства. В частности, речь идет о нефти и минеральных ресурсах. В СМИ распространяют информацию о том, что морпехи (предположительно, США) высадились на северных островах в Карибском море, принадлежащих Венесуэле.

В свою очередь президент Колумбии Густаво Петро заявил, что кто-то «бомбит Каракас в этот момент». Также он призвал срочно созвать заседание Организации Объединенных Наций.

Видео: соцсети

Никаких заявлений от Белого дома на данный момент не прозвучало.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил правительство Мадуро иностранной террористической организацией. При этом, американский лидер обвинил Мадуро в наркоторговле, и не исключил возможность военных действий США против Венесуэлы.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
