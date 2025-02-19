Более 40 авиаударов пережила Золочевщина с начала февраля: какая ситуация
Начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко сообщил в эфире «Суспільне. Студія», что с начала февраля в громаде зафиксировали 42 авиаудара.
В частности, он рассказал о «прилете» КАБ, который произошел накануне, 18 февраля.
«500-килограмовая бомба попала в управление соцзащиты. К сожалению, оно полностью разрушено. Мы ведем уже второй день работу по локализации этих ударов. Все компьютеры, флешки, базы данных, вся работа сегодня стоит. Мы провели определенную работу по переселению этого структурного подразделения в более безопасные кабинеты. Также поселковый совет разрушен, выбиты окна, крыша избита. Сегодня только возобновили теплоснабжение», — сказал Коваленко.
По его данным, возобновить работу управления соцзащиты смогут завтра-послезавтра.
Коваленко также уточнил, что после столь мощных ударов из Золочева начали выезжать люди.
«Это могут быть десятки или сотни», — отметил он.
Коваленко проинформировал, что сейчас в громаде работают рынок, магазины, кафе, больница, банк и аптеки. Когда есть информация об угрозах, люди сразу прячутся.
«На сегодняшний день я не считаю ситуацию критической», — констатировал Коваленко.
Напомним, утром 18 февраля в 04:52 враг сбросил на Золочев КАБ, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко. В результате попадания бомбы разрушено здание соцзащиты, информировал глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудары, бомба, золочів, прилет;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 13:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко сообщил в эфире «Суспільне. Студія», что с начала февраля в громаде зафиксировали 42 авиаудара.".