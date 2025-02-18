Прямым попаданием по Золочеву КАБ разрушил ряд учреждений и дома (фото)
Фото: «Заря»
Утром 18 февраля в 04:52 враг сбросил на Золочев КАБ, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
«Прямым попаданием полностью разрушено здание управления социальной защиты, частично повреждено помещение поселкового совета, полиции, прокуратуры, суда, дома культуры, библиотеки, детского сада, музыкальной школы, 2 многоквартирных дома, частный дом, 5 магазинов, кафе и энергосети», – передает «Заря».
Кроме того, вследствие удара пострадала Аллея погибшим Героям.
По данным Коваленко, информации о пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: золочів, обстрел, прилет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 08:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 18 февраля в 04:52 враг сбросил на Золочев КАБ, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.".