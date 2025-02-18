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Прямым попаданием по Золочеву КАБ разрушил ряд учреждений и дома (фото)

Происшествия 08:05   18.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Прямым попаданием по Золочеву КАБ разрушил ряд учреждений и дома (фото) Фото: «Заря»

Утром 18 февраля в 04:52 враг сбросил на Золочев КАБ, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

Обстрел Золочева 18 февраля 2025
Фото: «Заря»

«Прямым попаданием полностью разрушено здание управления социальной защиты, частично повреждено помещение поселкового совета, полиции, прокуратуры, суда, дома культуры, библиотеки, детского сада, музыкальной школы, 2 многоквартирных дома, частный дом, 5 магазинов, кафе и энергосети», – передает «Заря».

Обстрел Золочева 18 февраля 2025
Фото: «Заря»

Кроме того, вследствие удара пострадала Аллея погибшим Героям.

Обстрел Золочева 18 февраля 2025
Фото: «Заря»

По данным Коваленко, информации о пострадавших нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 08:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 18 февраля в 04:52 враг сбросил на Золочев КАБ, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.".