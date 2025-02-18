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В ISW опровергли заявления РФ о захвате населенных пунктов на Харьковщине

Украина 07:38   18.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ISW опровергли заявления РФ о захвате населенных пунктов на Харьковщине

Аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали информацию, которую распространяют россияне, касательно их успехов в Харьковской области.

По данным ISW, россияне пытались наступать на Харьковском направлении. И хотя они заявили, что продвинулись в районе Волчанска – аналитики не смогли подтвердить эту информацию. Такая же ситуацию сложилась и на Купянском направлении. Многочисленные штурмы РФ не принесли врагу каких-либо результатов.

«Связанный с Кремлем российский блогер заявил, что есть неподтвержденные сообщения о захвате российскими войсками Тополи (к северу от Купянска вблизи международной границы) и что российские войска захватили большую часть Двуречной (к северу от Купянска). Другие российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северу от Двуречной, между Двуречной и Западным (юго-западнее Двуречной), к югу от Западного и к западу от Калиново (к северу от Купянска)», – рассказали в Институте изучения войны.

Не зафиксировали продвижения россиян в ISW и на Боровском направлении.

«Российские войска продолжали наступать севернее Боровой в направлении Новоплатоновки; северо-восточнее Боровой возле Загрызово, Богуславки, Новой Кругляковки; и юго-восточнее Боровой вблизи Новосергеевки, Новоегоровки и Грековки 16 и 17 февраля», – добавили аналитики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 07:38;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали информацию, которую распространяют россияне, касательно их успехов в Харьковской области.".