В ISW опровергли заявления РФ о захвате населенных пунктов на Харьковщине

Аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали информацию, которую распространяют россияне, касательно их успехов в Харьковской области.

По данным ISW, россияне пытались наступать на Харьковском направлении. И хотя они заявили, что продвинулись в районе Волчанска – аналитики не смогли подтвердить эту информацию. Такая же ситуацию сложилась и на Купянском направлении. Многочисленные штурмы РФ не принесли врагу каких-либо результатов.

«Связанный с Кремлем российский блогер заявил, что есть неподтвержденные сообщения о захвате российскими войсками Тополи (к северу от Купянска вблизи международной границы) и что российские войска захватили большую часть Двуречной (к северу от Купянска). Другие российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северу от Двуречной, между Двуречной и Западным (юго-западнее Двуречной), к югу от Западного и к западу от Калиново (к северу от Купянска)», – рассказали в Институте изучения войны.

Не зафиксировали продвижения россиян в ISW и на Боровском направлении.

«Российские войска продолжали наступать севернее Боровой в направлении Новоплатоновки; северо-восточнее Боровой возле Загрызово, Богуславки, Новой Кругляковки; и юго-восточнее Боровой вблизи Новосергеевки, Новоегоровки и Грековки 16 и 17 февраля», – добавили аналитики.