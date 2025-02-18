В ISW спростували заяви РФ про захоплення населених пунктів на Харківщині
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували інформацію, яку поширюють росіяни щодо їх успіхів у Харківській області.
За даними ISW, росіяни намагалися наступати на Харківському напрямку. І хоча вони заявили, що просунулися у районі Вовчанська – аналітики не змогли підтвердити цю інформацію. Така сама ситуація склалася і на Куп’янському напрямку. Численні штурми РФ не принесли ворогові будь-яких результатів.
“Пов’язаний із Кремлем російський блогер заявив, що є непідтверджені повідомлення про захоплення російськими військами Тополі (на північ від Куп’янська поблизу міжнародного кордону) і що російські війська захопили більшу частину Дворічної (на північ від Куп’янська). Інші російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північ від Дворічної, між Дворічною та Западним (на південний захід від Дворічної), на південь від Западного та на захід від Калинового (на північ від Куп’янська)”, – розповіли в Інституті вивчення війни.
Не зафіксували просування росіян у ISW та на Борівському напрямку.
“Російські війська продовжували наступати на північ від Борової в напрямку Новоплатонівки; на північний схід від Борової біля Загризового, Богуславки, Нової Кругляківки; і на південний схід від Борової поблизу Новосергіївки, Новоєгорівки та Греківки 16 і 17 лютого”, – додали аналітики.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 07:38;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували інформацію, яку поширюють росіяни щодо їх успіхів у Харківській області.".