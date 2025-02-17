Росіяни вночі штурмували на Куп’янському напрямку: які наслідки (відео)

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили нічну атаку російських військових, зупинивши п’ять БТРів.

“Противник здійснив спробу нічного штурму на Купʼянському напрямку, але 429-й окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» разом з гвардійцями 1-ї БрОП «Буревій» оперативно виявив та зупинив ворога“, – повідомив у телеграмі командир “Ахіллеса” Юрій Федоренко.

За словами командира, його полк знищив один БТР та ще чотири уразив.

Відео: Юрій Федоренко/телеграм