Росіяни вночі штурмували на Куп’янському напрямку: які наслідки (відео)
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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили нічну атаку російських військових, зупинивши п’ять БТРів.
“Противник здійснив спробу нічного штурму на Купʼянському напрямку, але 429-й окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» разом з гвардійцями 1-ї БрОП «Буревій» оперативно виявив та зупинив ворога“, – повідомив у телеграмі командир “Ахіллеса” Юрій Федоренко.
За словами командира, його полк знищив один БТР та ще чотири уразив.
Відео: Юрій Федоренко/телеграм
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: ахиллес, бтр, новини Харкова, Юрий Федоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 21:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські захисники відбили нічну атаку російських військових, зупинивши п’ять БТРів.".