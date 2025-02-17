Россияне ночью штурмовали на Купянском направлении: какие последствия (видео)

На Купянском направлении украинские защитники отбили ночную атаку российских военных, остановив пять БТР.

«Противник предпринял попытку ночного штурма на Купянском направлении, но 429-й отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес» вместе с гвардейцами 1-й БрОП «Буревій» оперативно обнаружил и остановил врага», — сообщил в Telegram командир «Ахиллеса» Юрий Федоренко.

По словам командира, его полк уничтожил один БТР и еще четыре подбил.

Видео: Юрий Федоренко/Telegram