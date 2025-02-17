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Россияне ночью штурмовали на Купянском направлении: какие последствия (видео)

Фронт 21:10   17.02.2025
Елена Нагорная
Россияне ночью штурмовали на Купянском направлении: какие последствия (видео) Скриншот

На Купянском направлении украинские защитники отбили ночную атаку российских военных, остановив пять БТР.

«Противник предпринял попытку ночного штурма на Купянском направлении, но 429-й отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес» вместе с гвардейцами 1-й БрОП «Буревій» оперативно обнаружил и остановил врага», — сообщил в Telegram командир «Ахиллеса» Юрий Федоренко.

По словам командира, его полк уничтожил один БТР и еще четыре подбил.

Видео: Юрий Федоренко/Telegram

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 21:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские защитники отбили ночную атаку российских военных, остановив пять БТР.".