Россияне ночью штурмовали на Купянском направлении: какие последствия (видео)
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На Купянском направлении украинские защитники отбили ночную атаку российских военных, остановив пять БТР.
«Противник предпринял попытку ночного штурма на Купянском направлении, но 429-й отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес» вместе с гвардейцами 1-й БрОП «Буревій» оперативно обнаружил и остановил врага», — сообщил в Telegram командир «Ахиллеса» Юрий Федоренко.
По словам командира, его полк уничтожил один БТР и еще четыре подбил.
Видео: Юрий Федоренко/Telegram
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ахиллес, бтр, новости Харькова, Юрий Федоренко;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 21:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские защитники отбили ночную атаку российских военных, остановив пять БТР.".