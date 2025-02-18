Прямим влучанням по Золочеву КАБ зруйнував низку установ та будинки (фото)
Фото: “Зоря”
Вранці 18 лютого о 04:52 ворог скинув на Золочів КАБ, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
“Прямим влучанням повністю зруйновано будівлю управління соціального захисту, частково пошкоджено приміщення селищної ради, поліції, прокуратури, суду, будинку культури, бібліотеки, дитячого садка, музичної школи, два багатоквартирних будинки, приватний будинок, 5 магазинів, кафе та енергомережі”, – передає “Зоря”.
Крім того, внаслідок удару постраждала Алея загиблим Героям.
За даними Коваленка, інформації про постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 08:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 18 лютого о 04:52 ворог скинув на Золочів КАБ, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.".