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Прямим влучанням по Золочеву КАБ зруйнував низку установ та будинки (фото)

Події 08:05   18.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Прямим влучанням по Золочеву КАБ зруйнував низку установ та будинки (фото) Фото: “Зоря”

Вранці 18 лютого о 04:52 ворог скинув на Золочів КАБ, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Обстріл Золочева 18 лютого 2025
Фото: “Зоря”

“Прямим влучанням повністю зруйновано будівлю управління соціального захисту, частково пошкоджено приміщення  селищної ради, поліції, прокуратури, суду, будинку культури,  бібліотеки, дитячого садка, музичної школи, два багатоквартирних будинки, приватний будинок, 5 магазинів, кафе та енергомережі”, – передає “Зоря”.

Обстріл Золочева 18 лютого 2025
Фото: “Зоря”

Крім того, внаслідок удару постраждала Алея загиблим Героям.

Обстріл Золочева 18 лютого 2025
Фото: “Зоря”

За даними Коваленка, інформації про постраждалих немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 08:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 18 лютого о 04:52 ворог скинув на Золочів КАБ, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.".