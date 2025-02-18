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Четверо раненых, разрушенные дома и админздания: Синегубов о «прилетах»

Происшествия 09:08   18.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Четверо раненых, разрушенные дома и админздания: Синегубов о «прилетах» Фото: Олег Синегубов/Telegram

В течение суток враг бил по Купянскому, Богодуховскому, Изюмскому району, также досталось и Харькову, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Накануне утром россияне обстреляли Богодуховский район – там вследствие ударов дронов повреждены дома и хозпостройки. После обеда враг начал бить уже по Купянщине. Около 15:00 в селе Пристин упал FPV-дрон, пострадал 38-летний мужчина.

«16:00 Купянский р-н, Двуручанская ТГ, с. Кутьковка. В результате удара FPV-дроном пострадали трое мужчин 23, 49, 50 лет. 23:50 Купянский р-н, Великобурлукская ТГ. В результате попадания БпЛА «Герань» повреждено складское здание», – добавил Синегубов.

Утром 18 февраля ВС РФ вначале обстреляли Изюмский район – из-за удара РСЗО разрушены хозпостройки. Немного позже, в 05:00, досталось уже Золочевщине.

«18 февраля 05:00 Богодуховский р-н, г. Золочев. В результате попадания КАБ разрушено здание соцзащиты. Повреждены административные здания и многоквартирный двухэтажный дом», – сообщил начальник ХОВА.

Также он напомнил, что накануне днем прилетело и по Харькову – из-за падения осколков дрона «Молния-1» повреждена крыша общежития.

Обстрел Харьковщины 18 февраля 2025
Фото: Олег Синегубов/Telegram

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 09:08;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг бил по Купянскому, Богодуховскому, Изюмскому району, также досталось и Харькову, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".