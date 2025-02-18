Новости Харькова — главное за 18 февраля: пострадавшие из-за обстрелов, бои

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

14:32

Харьковщина может получить от Финляндии около €2 млн: на что пойдут деньги

Правительство Финляндии планирует направить до 2 миллионов евро на развитие энергетической децентрализации на Харьковщине, сообщили в ХОВА. Этот вопрос обсудили во время встречи начальника ХОВА Олега Синегубова и главы организации финских волонтеров «Zero Line» Эркка Хюверинена.

«На данный момент Харьковщина нуждается более 40 модульных котельных, более 90 когенерационных установок и более 100 генераторов высокой мощности. Несмотря на вызовы полномасштабной войны, продолжаем привлекать гуманитарную помощь от международных партнеров и совместно работать над восстановлением и развитием нашей области», — сообщил Синегубов.

Тем временем глава организации финских волонтеров отметил свою готовность к сотрудничеству в направлении гуманитарной поддержки жителей Харьковщины.

12:46

Двух оккупантов взяли в плен на севере Харьковщины — ВСУ

За прошедшие сутки враг дважды безуспешно атаковал в районе Волчанска, сообщает ОТГВ «Харьков».

По данным защитников, оккупанты нанесли четыре авиаудара с применением четырех КАБов и 16 НАРов, а также 72 удара дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 465 обстрелов позиций украинских воинов.

Потери противника за сутки составили 62 человека, из них безвозвратные – 23, санитарные – 37, пленные – два.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 62 единицы вооружения и военной техники.

12:13

Авиаудар по центру Золочева: как разбирали завалы разрушенного здания

Спасатели завершили работы по ликвидации последствий утреннего вражеского авиаудара по поселку Золочев, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В результате взрыва полностью разрушено административное здание. Кроме того, повреждения получили рядом расположенные дом культуры, административные помещения, объекты торговли и двухэтажный жилой дом», — отметили в ГСЧС.

Спасатели добавили, что пожара в результате «прилета» не было. В то же время бойцы ГСЧС совместно с коммунальщиками разбирали завалы разрушенного здания.

11:48

Помогал РФ «приватизировать» предприятия на Харьковщине: кого подозревает СБУ

Как пишет пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, предателем, по данным силовиков, оказался 51-летний житель Купянска.

«Во время оккупации рашистами районного центра мужчина добровольно возглавил отдел в так называемом «управлении экономического развития оккупационной администрации Харьковской области». Правоохранители установили, что коллаборант отвечал за «инвентаризацию» всех машиностроительных и агропромышленных предприятий, оказавшихся под оккупацией в Харьковской области. Кроме того, он лично отчитывался рашистам о результатах такой проверки», – рассказали правоохранители.

Уже после подобных «проверок» враг незаконно «приватизировал» предприятия.

«По указанию фигуранта его подчиненные изготовляли новые уставные документы по законодательству РФ, регистрировали их уже по стандартам РФ, после чего незаконно облагали налоговыми обязательствами в пользу оккупационных властей», – объясняют в СБУ.

Перед деоккупацией Купянска фигурант дела сбежал на территорию РФ и на данный момент там скрывается от правоохранителей.

«На основании собранных сотрудниками Службы безопасности доказательств фигуранту заочно уведомлено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Продолжаются комплексные меры по установлению места нахождения коллаборанта и привлечению его к предусмотренной Законом уголовной ответственности», – добавили силовики.

09:14

Четверо раненых, разрушенные дома и админздания: Синегубов о «прилетах»

В течение суток враг бил по Купянскому, Богодуховскому, Изюмскому району, также досталось и Харькову, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Накануне утром россияне обстреляли Богодуховский район – там вследствие ударов дронов повреждены дома и хозпостройки. После обеда враг начал бить уже по Купянщине. Около 15:00 в селе Пристин упал FPV-дрон, пострадал 38-летний мужчина.

«16:00 Купянский р-н, Двуручанская ТГ, с. Кутьковка. В результате удара FPV-дроном пострадали трое мужчин 23, 49, 50 лет. 23:50 Купянский р-н, Великобурлукская ТГ. В результате попадания БпЛА «Герань» повреждено складское здание», – добавил Синегубов.

Утром 18 февраля ВС РФ вначале обстреляли Изюмский район – из-за удара РСЗО разрушены хозпостройки. Немного позже, в 05:00, досталось уже Золочевщине.

«18 февраля 05:00 Богодуховский р-н, г. Золочев. В результате попадания КАБ разрушено здание соцзащиты. Повреждены административные здания и многоквартирный двухэтажный дом», – сообщил начальник ХОВА.

Также он напомнил, что накануне днем прилетело и по Харькову – из-за падения осколков дрона «Молния-1» повреждена крыша общежития.

08:20

О боях на Харьковском и Купянском направлении рассказали в Генштабе

Утром 18 февраля в Генштабе ВСУ проинформировали о штурмах врага на разных участках в Харьковской области.

На Харьковском направлении россияне пытались дважды наступать в районе Волчанска, однако продвинуться им не удалось. На Купянском – зафиксировали десять атак оккупантов.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Тополи, Петропавловка, Глушковка, Загрызово и в направлении Новоосиново», – уточнили в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Ветеринарное и Охримовку.

07:02

Летали беспилотники и КАБы: как прошла ночь на Харьковщине

Накануне в 21:02 Воздушные силы ВСУ объявили тревогу в Харькове и области – над регионом зафиксировали беспилотники.

После полуночи над Харьковщиной заметили новую группу БпЛА.

В 02:44 небо над областью стало чистым, прозвучал отбой. А в 04:45 тревогу включили вновь – на северо-востоке ВСУ заметили активность вражеской авиации.

После чего на Харьковщину полетели КАБы.

Отбой тревоги в Харьковской области (кроме Волчанской и Липецкой громады) дали в 05:20.