Десяток КАБов и РСЗО: массированный удар нанесли россияне по Боровской громаде
Массированный удар по центральной части Боровской громады Харьковской области нанесли военные РФ во второй половине дня 18 февраля.
В период с 15:00 до 16:00 российские войска выпустили по громаде около десяти КАБов и обстреляли ее из РСЗО, информируют в Telegram-канале Боровского поселкового совета.
В результате обстрела повреждены электросеть, магистральная линия интернет-провайдера, ряд жилых домов и хозяйственные постройки. Обошлось без жертв.
«Из-за повреждения электросети было приостановлено тепло- и водоснабжение. Благодаря подключению к резервным источникам питания работу водопровода и подачу тепла в дома уже восстановили. Частично удалось восстановить и электроснабжение. Завтра работники РЭС продолжат работы по ремонту линии электропередачи», — проинформировали в поселковом совете.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Боровская громада, КАБ, новости Харькова, обстрел;
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 19:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Массированный удар по центральной части Боровской громады Харьковской области нанесли военные РФ во второй половине дня 18 февраля.".