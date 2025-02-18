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Десяток КАБов и РСЗО: массированный удар нанесли россияне по Боровской громаде

Происшествия 19:55   18.02.2025
Елена Нагорная
Десяток КАБов и РСЗО: массированный удар нанесли россияне по Боровской громаде Фото: Боровской поселковый совет

Массированный удар по центральной части Боровской громады Харьковской области нанесли военные РФ во второй половине дня 18 февраля.

В период с 15:00 до 16:00 российские войска выпустили по громаде около десяти КАБов и обстреляли ее из РСЗО, информируют в Telegram-канале Боровского поселкового совета.

В результате обстрела повреждены электросеть, магистральная линия интернет-провайдера, ряд жилых домов и хозяйственные постройки. Обошлось без жертв.

«Из-за повреждения электросети было приостановлено тепло- и водоснабжение. Благодаря подключению к резервным источникам питания работу водопровода и подачу тепла в дома уже восстановили. Частично удалось восстановить и электроснабжение. Завтра работники РЭС продолжат работы по ремонту линии электропередачи», — проинформировали в поселковом совете.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 19:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Массированный удар по центральной части Боровской громады Харьковской области нанесли военные РФ во второй половине дня 18 февраля.".