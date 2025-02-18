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13 раз враг атаковал на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00

Фронт 16:48   18.02.2025
Виктория Яковенко
13 раз враг атаковал на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты совершили 13 атак вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Пять боев длятся до сих пор.

О боях на Харьковском направлении Генштаб не сообщает. Однако из авиации враг ударил по селу Черкасская Лозовая.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 109», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".