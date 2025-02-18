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13 разів ворог атакував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:48   18.02.2025
Вікторія Яковенко
13 разів ворог атакував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили 13 атак поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. П’ять боїв триває досі.

Про бої на Харківському напрямку Генштаб не повідомляє. Проте з авіації ворог вдарив по селу Черкаська Лозова.

«Сили оборони України стримують настання російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста та села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 109», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 16:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".