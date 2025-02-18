13 разів ворог атакував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили 13 атак поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. П’ять боїв триває досі.

Про бої на Харківському напрямку Генштаб не повідомляє. Проте з авіації ворог вдарив по селу Черкаська Лозова.

«Сили оборони України стримують настання російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста та села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 109», – зазначили у Генштабі.