«Враг очень близко по всей линии фронта» – глава Купянской ГВА

Ситуацию в Купянской громаде на Харьковщине глава местной ГВА Андрей Беседин в эфире «Эспрессо» назвал критической. Он говорит: помимо безопасной обстановки, сейчас донимают и погодные условия.

«Очень сильные ухудшения, наши коммунальные службы 24/7 борются за спасение многоквартирных домов, потому что большое количество людей отсутствует. Есть перемерзание системы внутри домов», – объяснил Беседин.

Он также добавил, что противник постоянно обстреливает город со всех видов вооружения.

«Враг очень близко по всей линии фронта, и с севера, и с юга. Враг постоянно пытается наступать. Применяет БпЛА. Происходят постоянные удары, которые, к сожалению, контролируют логистические пути и усложняют обеспечение жизнедеятельности громады», – сказал Беседин.