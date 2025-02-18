«Враг очень близко по всей линии фронта» – глава Купянской ГВА
Ситуацию в Купянской громаде на Харьковщине глава местной ГВА Андрей Беседин в эфире «Эспрессо» назвал критической. Он говорит: помимо безопасной обстановки, сейчас донимают и погодные условия.
«Очень сильные ухудшения, наши коммунальные службы 24/7 борются за спасение многоквартирных домов, потому что большое количество людей отсутствует. Есть перемерзание системы внутри домов», – объяснил Беседин.
Он также добавил, что противник постоянно обстреливает город со всех видов вооружения.
«Враг очень близко по всей линии фронта, и с севера, и с юга. Враг постоянно пытается наступать. Применяет БпЛА. Происходят постоянные удары, которые, к сожалению, контролируют логистические пути и усложняют обеспечение жизнедеятельности громады», – сказал Беседин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Андрей Беседин, купянск, обстрелы, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 16:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуацию в Купянской громаде на Харьковщине глава местной ГВА Андрей Беседин в эфире «Эспрессо» назвал критической. ".