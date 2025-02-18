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«Враг очень близко по всей линии фронта» – глава Купянской ГВА

Общество 16:14   18.02.2025
Виктория Яковенко
«Враг очень близко по всей линии фронта» – глава Купянской ГВА Скриншот

Ситуацию в Купянской громаде на Харьковщине глава местной ГВА Андрей Беседин в эфире «Эспрессо» назвал критической. Он говорит: помимо безопасной обстановки, сейчас донимают и погодные условия.

«Очень сильные ухудшения, наши коммунальные службы 24/7 борются за спасение многоквартирных домов, потому что большое количество людей отсутствует. Есть перемерзание системы внутри домов», – объяснил Беседин.

Он также добавил, что противник постоянно обстреливает город со всех видов вооружения.

«Враг очень близко по всей линии фронта, и с севера, и с юга. Враг постоянно пытается наступать. Применяет БпЛА. Происходят постоянные удары, которые, к сожалению, контролируют логистические пути и усложняют обеспечение жизнедеятельности громады», – сказал Беседин.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 16:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуацию в Купянской громаде на Харьковщине глава местной ГВА Андрей Беседин в эфире «Эспрессо» назвал критической. ".