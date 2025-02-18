«Думаем, как дополнительно защитить Харьков» – от чего, рассказал Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что Харьковщину все чаще атакуют новые российские дроны.
По его словам, враг начал запускать FPV-дроны на оптоволокне. Их труднее сбить – эффективно ликвидировать БпЛА можно только благодаря стрелецкого оружия.
«Да, мы это фиксируем. Опять же, по тому же Золочевскому направлению, на севере территории – на Харьковском направлении, на Липецком, на Волчанском, мы уже стали фиксировать вот такие FPV-дроны на оптоволокне. Конечно, сейчас принимаем все необходимые меры, для того, чтобы максимально способствовать нашим военным – бороться с этим новым вызовом и не только на оптоволокне», – отметил Синегубов.
Кроме того, добавил он, по Харькову теперь оккупанты часто бьют не только «Шахедами», но и дронами «Молния-1» и «Молния-2». А такие беспилотники повреждают инфраструктуру, мешают спокойной жизни гражданских.
«Поэтому мы и думаем, как дополнительно защитить город Харьков, усилить наши военные средства выявления и радиоэлектронной борьбы. Поэтому мы здесь не останавливаемся и постоянно должны меняться для того, чтобы быть на шаг как минимум впереди нашего врага», – резюмировал начальник ХОВА.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: синегубов, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 11:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что Харьковщину все чаще атакуют новые российские дроны.".