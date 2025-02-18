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Десяток КАБів і РСЗВ: масованого удару завдали росіяни по Борівській громаді

Події 19:55   18.02.2025
Олена Нагорна
Десяток КАБів і РСЗВ: масованого удару завдали росіяни по Борівській громаді Фото: Борівська селищна рада

Масованого удару по центральній частині Борівської громади Харківської області завдали військові РФ у другій половині дня 18 лютого.

У період з 15:00 до 16:00 російські війська випустили по громаді близько десяти КАБів та обстріляли її з РСЗВ, інформують у телеграм-каналі Борівської селищної ради.

Внаслідок обстрілу пошкоджено електромережу, магістральну лінію інтернет-провайдера, низку житлових будинків та господарські споруди. Минулося без жертв.

“Через пошкодження електромережі було призупинено тепло- та водопостачання. Завдяки підключенню до резервних джерел живлення роботу водогону та подачу тепла в оселі вже відновили. Частково вдалося відновити і електропостачання. Завтра працівники РЕМ продовжать роботи з ремонту лінії електропередачі”, – поінформували в селищній раді.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 19:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масованого удару по центральній частині Борівської громади Харківської області завдали військові РФ у другій половині дня 18 лютого.".