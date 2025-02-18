Десяток КАБів і РСЗВ: масованого удару завдали росіяни по Борівській громаді
Масованого удару по центральній частині Борівської громади Харківської області завдали військові РФ у другій половині дня 18 лютого.
У період з 15:00 до 16:00 російські війська випустили по громаді близько десяти КАБів та обстріляли її з РСЗВ, інформують у телеграм-каналі Борівської селищної ради.
Внаслідок обстрілу пошкоджено електромережу, магістральну лінію інтернет-провайдера, низку житлових будинків та господарські споруди. Минулося без жертв.
“Через пошкодження електромережі було призупинено тепло- та водопостачання. Завдяки підключенню до резервних джерел живлення роботу водогону та подачу тепла в оселі вже відновили. Частково вдалося відновити і електропостачання. Завтра працівники РЕМ продовжать роботи з ремонту лінії електропередачі”, – поінформували в селищній раді.
Читайте також: 13 разів ворог атакував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Боровская громада, КАБ, новини Харкова, обстріл;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Десяток КАБів і РСЗВ: масованого удару завдали росіяни по Борівській громаді»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 19:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масованого удару по центральній частині Борівської громади Харківської області завдали військові РФ у другій половині дня 18 лютого.".