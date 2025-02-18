Десяток КАБів і РСЗВ: масованого удару завдали росіяни по Борівській громаді

Масованого удару по центральній частині Борівської громади Харківської області завдали військові РФ у другій половині дня 18 лютого.

У період з 15:00 до 16:00 російські війська випустили по громаді близько десяти КАБів та обстріляли її з РСЗВ, інформують у телеграм-каналі Борівської селищної ради.

Внаслідок обстрілу пошкоджено електромережу, магістральну лінію інтернет-провайдера, низку житлових будинків та господарські споруди. Минулося без жертв.

“Через пошкодження електромережі було призупинено тепло- та водопостачання. Завдяки підключенню до резервних джерел живлення роботу водогону та подачу тепла в оселі вже відновили. Частково вдалося відновити і електропостачання. Завтра працівники РЕМ продовжать роботи з ремонту лінії електропередачі”, – поінформували в селищній раді.