О боях на Харьковском и Купянском направлении рассказали в Генштабе

Утром 18 февраля в Генштабе ВСУ проинформировали о штурмах врага на разных участках в Харьковской области.

На Харьковском направлении россияне пытались дважды наступать в районе Волчанска, однако продвинуться им не удалось. На Купянском – зафиксировали десять атак оккупантов.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Тополи, Петропавловка, Глушковка, Загрызово и в направлении Новоосиново», – уточнили в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Ветеринарное и Охримовку.

Потери оккупантов, по информации Генштаба, таковы: