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О боях на Харьковском и Купянском направлении рассказали в Генштабе

Украина 08:17   18.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
О боях на Харьковском и Купянском направлении рассказали в Генштабе

Утром 18 февраля в Генштабе ВСУ проинформировали о штурмах врага на разных участках в Харьковской области.

На Харьковском направлении россияне пытались дважды наступать в районе Волчанска, однако продвинуться им не удалось. На Купянском – зафиксировали десять атак оккупантов.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Тополи, Петропавловка, Глушковка, Загрызово и в направлении Новоосиново», – уточнили в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Ветеринарное и Охримовку.

Потери оккупантов, по информации Генштаба, таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 08:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 18 февраля в Генштабе ВСУ проинформировали о штурмах врага на разных участках в Харьковской области.".