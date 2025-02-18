О боях на Харьковском и Купянском направлении рассказали в Генштабе
Утром 18 февраля в Генштабе ВСУ проинформировали о штурмах врага на разных участках в Харьковской области.
На Харьковском направлении россияне пытались дважды наступать в районе Волчанска, однако продвинуться им не удалось. На Купянском – зафиксировали десять атак оккупантов.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Тополи, Петропавловка, Глушковка, Загрызово и в направлении Новоосиново», – уточнили в ГШ.
Также враг сбросил авиабомбы на Ветеринарное и Охримовку.
Потери оккупантов, по информации Генштаба, таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 08:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 18 февраля в Генштабе ВСУ проинформировали о штурмах врага на разных участках в Харьковской области.".