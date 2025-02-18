Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку розповіли у Генштабі
Вранці 18 лютого у Генштабі ЗСУ поінформували про штурми ворога на різних ділянках у Харківській області.
На Харківському напрямку росіяни намагалися двічі наступати в районі Вовчанська, проте просунутися їм не вдалося. На Куп’янському – зафіксували десять атак окупантів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Петропавлівка, Глушківка, Загризове та в напрямку Новоосинового“, – уточнили у ГШ.
Також ворог скинув авіабомби на Ветеринарне та Охрімівку.
Втрати окупантів, за інформацією Генштабу, такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 08:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 18 лютого у Генштабі ЗСУ поінформували про штурми ворога на різних ділянках у Харківській області.".