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Харьковщина может получить от Финляндии около €2 млн: на что пойдут средства

Общество 14:29   18.02.2025
Виктория Яковенко
Харьковщина может получить от Финляндии около €2 млн: на что пойдут средства Фото: ХОВА

Правительство Финляндии планирует направить до 2 миллионов евро на развитие энергетической децентрализации на Харьковщине, сообщили в ХОВА.

Этот вопрос обсудили во время встречи начальника ХОВА Олега Синегубова и главы организации финских волонтеров «Zero Line» Эркка Хюверинена.

Стороны обсудили оперативную ситуацию в регионе и возможности для будущих проектов, в частности, в сфере энергетики.

«На данный момент Харьковщина нуждается более 40 модульных котельных, более 90 когенерационных установок и более 100 генераторов высокой мощности. Несмотря на вызовы полномасштабной войны, продолжаем привлекать гуманитарную помощь от международных партнеров и совместно работать над восстановлением и развитием нашей области», — сообщил Синегубов.

Тем временем глава организации финских волонтеров отметил свою готовность к сотрудничеству в направлении гуманитарной поддержки жителей Харьковщины.

«Наша цель – наработать совместные шаги для дальнейшего контактирования финского Правительства с украинской стороной и привлечения частного сектора», — отметил Хюверинен.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 14:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правительство Финляндии планирует направить до 2 миллионов евро на развитие энергетической децентрализации на Харьковщине, сообщили в ХОВА.".