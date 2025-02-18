Харьковщина может получить от Финляндии около €2 млн: на что пойдут средства

Правительство Финляндии планирует направить до 2 миллионов евро на развитие энергетической децентрализации на Харьковщине, сообщили в ХОВА.

Этот вопрос обсудили во время встречи начальника ХОВА Олега Синегубова и главы организации финских волонтеров «Zero Line» Эркка Хюверинена.

Стороны обсудили оперативную ситуацию в регионе и возможности для будущих проектов, в частности, в сфере энергетики.

«На данный момент Харьковщина нуждается более 40 модульных котельных, более 90 когенерационных установок и более 100 генераторов высокой мощности. Несмотря на вызовы полномасштабной войны, продолжаем привлекать гуманитарную помощь от международных партнеров и совместно работать над восстановлением и развитием нашей области», — сообщил Синегубов.

Тем временем глава организации финских волонтеров отметил свою готовность к сотрудничеству в направлении гуманитарной поддержки жителей Харьковщины.

«Наша цель – наработать совместные шаги для дальнейшего контактирования финского Правительства с украинской стороной и привлечения частного сектора», — отметил Хюверинен.