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Миллиард гривен выделяет на ЖКХ Харькова Кабмин: как должны потратить деньги

Украина 17:23   07.02.2025
Елена Нагорная
Миллиард гривен выделяет на ЖКХ Харькова Кабмин: как должны потратить деньги Фото: Харьковский горсовет

О выделении Харькову миллиарда гривен сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль. Эти деньги должны потратить на аварийно-восстановительные работы жилищно-коммунальной сферы.

«Средства помогут городу провести наиболее неотложные работы, связанные с водо- и теплоснабжением, а также водоотведением», — уточнил Шмыгаль.

Он добавил, что субвенцию должны использовать до конца года.

«То есть, речь идет о важнейших потребностях города здесь и сейчас. Эти средства являются частью нашей специальной помощи для региона», — пояснил премьер.

Он также напомнил, что в 2024 году правительство выделило для Харьковщины 2,4 миллиарда гривен, чтобы качественно подготовиться и пройти отопительный сезон. Еще около 2 миллиардов передали непосредственно Харькову.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 17:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О выделении Харькову миллиарда гривен сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль".