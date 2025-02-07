Миллиард гривен выделяет на ЖКХ Харькова Кабмин: как должны потратить деньги
О выделении Харькову миллиарда гривен сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль. Эти деньги должны потратить на аварийно-восстановительные работы жилищно-коммунальной сферы.
«Средства помогут городу провести наиболее неотложные работы, связанные с водо- и теплоснабжением, а также водоотведением», — уточнил Шмыгаль.
Он добавил, что субвенцию должны использовать до конца года.
«То есть, речь идет о важнейших потребностях города здесь и сейчас. Эти средства являются частью нашей специальной помощи для региона», — пояснил премьер.
Он также напомнил, что в 2024 году правительство выделило для Харьковщины 2,4 миллиарда гривен, чтобы качественно подготовиться и пройти отопительный сезон. Еще около 2 миллиардов передали непосредственно Харькову.
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- Категории: Украина, Харьков, Экономика; Теги: жкх, кабмин, новости Харькова, субвенция, финансирование;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 17:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О выделении Харькову миллиарда гривен сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль".