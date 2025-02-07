Мільярд гривень виділяє на ЖКГ Харкова Кабмін: як мають витратити гроші
Фото: Харківська міськрада
Про виділення Харкову мільярда гривень повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Ці гроші мають витратити на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери.
“Кошти допоможуть місту провести найбільш нагальні роботи, пов’язані з водо- й теплопостачанням, а також водовідведенням», — зазначив Шмигаль.
Він додав, що субвенцію мають використати до кінця року.
«Тобто, йдеться про найважливіші потреби міста тут і зараз. Ці кошти є частиною нашої спеціальної допомоги для регіону», — пояснив прем’єр.
Він також нагадав, що у 2024 році уряд виділив для Харківщини 2,4 мільярда гривень, щоб якісно підготуватися та пройти опалювальний сезон. Ще близько 2 мільярдів передали безпосередньо Харкову.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 17:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про виділення Харкову мільярда гривень повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.".