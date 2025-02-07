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Мільярд гривень виділяє на ЖКГ Харкова Кабмін: як мають витратити гроші

Економіка 17:23   07.02.2025
Олена Нагорна
Мільярд гривень виділяє на ЖКГ Харкова Кабмін: як мають витратити гроші Фото: Харківська міськрада

Про виділення Харкову мільярда гривень повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Ці гроші мають витратити на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери.

Кошти допоможуть місту провести найбільш нагальні роботи, пов’язані з водо- й теплопостачанням, а також водовідведенням», — зазначив Шмигаль.

Він додав, що субвенцію мають використати до кінця року.

«Тобто, йдеться про найважливіші потреби міста тут і зараз. Ці кошти є частиною нашої спеціальної допомоги для регіону», — пояснив прем’єр.

Він також нагадав, що у 2024 році уряд виділив для Харківщини 2,4 мільярда гривень, щоб якісно підготуватися та пройти опалювальний сезон. Ще близько 2 мільярдів передали безпосередньо Харкову.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 17:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про виділення Харкову мільярда гривень повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.".