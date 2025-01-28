Альтернативне опалення на Харківщині: на що вистачило 500 млн від держави

Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів, чи встигли встановити в регіоні альтернативні джерела, які планували, та як розподілили 500 млн державної субвенції на ці потреби.

Державну субвенцію вже «освоїли», зокрема, цих грошей вистачило на сім установок, повідомив Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Навіть була економія тому, що з семи котелень три поставили фактично ЮНІСЕФ. Це до житлових будинків, це там, де Солоницівка. А взагалі, це Пісочин, Солоницівка та Слобожанське. Це три населені пункти, де ми забезпечували автономність. Всі модульні котельні встановлені, всі вони підключені. Можливо, є питання здачі в експлуатацію тому, що не працювали реєстри, скажімо так. Зараз ситуація виправлена, тому будемо цей процес продовжувати. Однак фізично все обладнання змонтоване, все обладнання поставлене, тобто все те, що ми планували на кінець року, ми це все зробили. Питання, що є 2 млрд грн виділене на місто Харків, там спитайте у міста Харкова», – заявив голова ХОВА.

Зупинятися у цьому питанні не планують, підкреслив Синєгубов. Адже, за його словами, в області потрібно встановити понад 400 модульних котелень чи когенераційних установок.

«Мова йде про те, що ми маємо змінити повністю систему опалення, перейти від централізованого на модульне. Воно, звичайно, буде використовуватися як резервне поки що, однак кожен населений пункт має розробити ось такий свій внутрішній план стійкості, для того, щоб зрозуміти, скільки потрібно модульних котелень, когенераційних установок, для того, щоб мати запас на випадок руйнування великих ТЕС та ТЕЦ», – сказав Синєгубов.

Він також презентував три нові модульні котельні, профінансовані ЮНІСЕФ, які встановили у медзакладах Харкова. Дві з них мають потужність по 1,6 МВт, одна – 3 МВт.

«Це обласна дитяча лікарня, перинатальний центр і дитяча інфекційна лікарня. Для нас це дуже важливо тому, що коштує цей проєкт 47 мільйонів. Ці котельні можуть працювати в будь-який час. Звичайно, що вони розраховані на резервне опалення на випадок блекауту або на випадок, скажімо так, перебоїв з централізованим теплопостачанням. Тобто вони можуть забезпечувати і опалення, можуть забезпечувати подачу гарячої води тощо. Ми рухаємося по тому, щоб лікарні були повністю у нас автономними», – зазначив Синєгубов.