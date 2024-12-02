На випадок блекауту: під Харковом встановили дві котельні (відео)
У Пісочинській громаді встановили дві котельні для резервного опалення потужністю 5 і 2 МВт. У випадку блекауту із теплом залишаться близько 3 тисяч жителів багатоповерхівок, лікарні та приміщення рятувальників.
«Нам дуже важливо було передбачити таку систему децентралізації опалення і забезпечити резервне. Це Пісочинська громада, у нас ще є Солоницівка, є ще Слобожанське – це понад 150 тисяч людей ми маємо забезпечити такою альтернативною системою опалення. Одна котельна фінансується UNICEF, плюс ще одну вони мають профінансувати у Солоницівці», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він уточнив, що область отримала державну субвенцію, частина з якої — 500 мільйонів гривень — спрямована на будівництво газових котелень у Пісочині, Солоницівці і Слобожанському.
«Це модульна котельня потужністю 2 МВт. Котли водогрійні, обладнані сучасною автоматикою, сучасні вентилятори, сучасні манометри. Це обладнання європейського виробництва», – зазначив головний інженер Олексій Чернопіщук.
Відео: Олег Синєгубов
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: котельная, Олег Синегубов, опалення, Песочин, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 14:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Пісочинській громаді встановили дві котельні для резервного опалення потужністю 5 і 2 МВт. ".