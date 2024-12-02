На випадок блекауту: під Харковом встановили дві котельні (відео)

У Пісочинській громаді встановили дві котельні для резервного опалення потужністю 5 і 2 МВт. У випадку блекауту із теплом залишаться близько 3 тисяч жителів багатоповерхівок, лікарні та приміщення рятувальників.

«Нам дуже важливо було передбачити таку систему децентралізації опалення і забезпечити резервне. Це Пісочинська громада, у нас ще є Солоницівка, є ще Слобожанське – це понад 150 тисяч людей ми маємо забезпечити такою альтернативною системою опалення. Одна котельна фінансується UNICEF, плюс ще одну вони мають профінансувати у Солоницівці», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він уточнив, що область отримала державну субвенцію, частина з якої — 500 мільйонів гривень — спрямована на будівництво газових котелень у Пісочині, Солоницівці і Слобожанському.

«Це модульна котельня потужністю 2 МВт. Котли водогрійні, обладнані сучасною автоматикою, сучасні вентилятори, сучасні манометри. Це обладнання європейського виробництва», – зазначив головний інженер Олексій Чернопіщук.

Відео: Олег Синєгубов