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На случай блекаута: под Харьковом установили две котельные (видео)

Общество 14:22   02.12.2024
Виктория Яковенко
На случай блекаута: под Харьковом установили две котельные (видео) скриншот

В Песочинской громаде установили две котельные для резервного отопления мощностью 5 и 2 МВт. В случае блекаута с теплом останутся около 3 тысяч жителей многоэтажек, больницы и помещения спасателей.

«Нам очень важно было предусмотреть подобную систему децентрализации отопления и обеспечить резервное. Это Песочинская громада, у нас еще есть Солоницевка, есть еще Слобожанское – это более 150 тысяч человек мы должны обеспечить такой альтернативной системой отопления. Одна котельная финансируется UNICEF, плюс еще одну они должны профинансировать в Солоницевке», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что область получила государственную субвенцию, часть из которой – 500 миллионов гривен – направлена ​​на строительство газовых котельных в Песочине, Солоницевке и Слобожанском.

«Это модульная котельная мощностью 2 МВт. Водогрейные котлы, оборудованные современной автоматикой, современные вентиляторы, современные манометры. Это оборудование европейского производства», – отметил главный инженер Алексей Чернопищук.

Видео: Олег Синегубов

Читайте также: Когда Песочин под Харьковом получит альтернативное отопление — информация ХОВА

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 14:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Песочинской громаде установили две котельные для резервного отопления мощностью 5 и 2 МВт. ".