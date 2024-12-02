На случай блекаута: под Харьковом установили две котельные (видео)

В Песочинской громаде установили две котельные для резервного отопления мощностью 5 и 2 МВт. В случае блекаута с теплом останутся около 3 тысяч жителей многоэтажек, больницы и помещения спасателей.

«Нам очень важно было предусмотреть подобную систему децентрализации отопления и обеспечить резервное. Это Песочинская громада, у нас еще есть Солоницевка, есть еще Слобожанское – это более 150 тысяч человек мы должны обеспечить такой альтернативной системой отопления. Одна котельная финансируется UNICEF, плюс еще одну они должны профинансировать в Солоницевке», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что область получила государственную субвенцию, часть из которой – 500 миллионов гривен – направлена ​​на строительство газовых котельных в Песочине, Солоницевке и Слобожанском.

«Это модульная котельная мощностью 2 МВт. Водогрейные котлы, оборудованные современной автоматикой, современные вентиляторы, современные манометры. Это оборудование европейского производства», – отметил главный инженер Алексей Чернопищук.

Видео: Олег Синегубов