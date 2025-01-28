Альтернативное отопление на Харьковщине: на что хватило 500 млн от государства

Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, успели ли установить в регионе альтернативные установки, которые планировали, и как распределили 500 млн государственной субвенции на эти потребности.

Государственную субвенцию уже «освоили», в частности этих денег хватило на семь установок, сообщил Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Даже была экономия потому, что из семи котельных три поставили фактически ЮНИСЕФ. Это в жилые дома, это там, где Солоницевка. А вообще это Песочин, Солоницевка и Слобожанское. Это три населенных пункта, где мы обеспечивали автономность. Все модульные котельные установлены, все подключены. Возможно, есть вопросы сдачи в эксплуатацию, потому что, не работали реестры, скажем так. Сейчас ситуация исправлена, поэтому этот процесс будем продолжать. Однако физически все оборудование смонтировано, все оборудование поставлено, то есть все то, что мы планировали на конец года, мы это сделали. Вопрос, что 2 млрд грн выделен на город Харьков, там спросите у города Харькова», — заявил глава ХОВА.

Останавливаться в этом вопросе не планируют, подчеркнул Синегубов. Ведь, по его словам, в области необходимо установить более 400 модульных котельных или когенерационных установок.

«Речь идет о том, что мы должны полностью изменить систему отопления, перейти от централизованного на модульное. Оно, конечно, будет использоваться как резервное пока, однако каждый населенный пункт должен разработать вот такой свой внутренний план устойчивости, чтобы понять, сколько нужно модульных котельных, когенерационных установок, для того, чтобы иметь запас на случай разрушения больших ТЭС и ТЭЦ», — сказал Синегубов.

Он также презентовал три новых модульных котельных, профинансированных ЮНИСЕФ, которые установили в медучреждениях Харькова. Две из них имеют мощность по 1,6 МВт, одна – 3 МВт.

«Это областная детская больница, перинатальный центр и детская инфекционная больница. Для нас это очень важно, потому что стоит этот проект 47 миллионов. Эти котельные могут работать в любое время. Конечно, они рассчитаны на резервное отопление на случай блекаута или на случай, скажем так, перебоев с централизованным теплоснабжением. То есть они могут обеспечивать и отопление, могут обеспечивать подачу горячей воды. Мы двигаемся по тому, чтобы больницы были полностью у нас автономными», – отметил Синегубов.