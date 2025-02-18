Харківщина може отримати від Фінляндії близько €2 млн: на що підуть кошти
Уряд Фінляндії планує спрямувати до €2 мільйонів на розвиток енергетичної децентралізації на Харківщині, повідомили у ХОВА.
Це питання обговорили під час зустрічі начальника ХОВА Олега Синєгубова та голови організації фінських волонтерів «Zero Line» Еркка Хюверінена.
Зазначається, що сторони обговорили оперативну ситуацію в регіоні та можливості для майбутніх проєктів, зокрема у сфері енергетики.
«Наразі Харківщина потребує понад 40 модульних котелень, понад 90 когенераційних установок та понад 100 генераторів високої потужності. Попри виклики повномасштабної війни продовжуємо залучати гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів і спільно працювати над відбудовою та розвитком нашої області», – повідомив Синєгубов.
Тим часом голова організації фінських волонтерів наголосив на своїй готовності до співпраці у напрямку гуманітарної підтримки жителів Харківщини.
«Наша мета – напрацювати спільні кроки для подальшого контактування фінського Уряду з українською стороною і залучення приватного сектору», – зазначив Хюверінен.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Олег Синегубов, финляндия, харківщина, хова;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уряд Фінляндії планує спрямувати до €2 мільйонів на розвиток енергетичної децентралізації на Харківщині, повідомили у ХОВА.".