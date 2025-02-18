Один из руководителей КП «ХТС» хочет стать гендиректором «Харьковводоканала»
Евгений Кауркин, который много лет работал техническим директором КП «Харьковские тепловые сети», претендует на должность гендиректора КП «Харьковводоканал».
Об этом свидетельствуют две декларации Кауркина от 15 февраля — об увольнении из КП «ХТС» и как кандидата на должность гендиректора КП «Харьковводоканал».
ОО «Харьковский антикоррупционный центр» напоминает, что только в октябре 2024 года новым исполняющим обязанности директора «Харьковводоканала» стал Владимир Шустов, который много лет работал в прокуратуре. На официальном сайте водоканала он остается и.о. гендиректора.
Кауркин, по данным портала НАПК, минимум с 2017 года работал в КП «ХТС», в частности главным инженером Московского (в то время) районного филиала. Впоследствии он стал техническим директором предприятия.
В 2024 году супруга Кауркина за 624 тысячи гривен приобрела автомобиль Ford Edge 2020 года. Сам он пользуется двумя машинами, которые принадлежат офтальмологу Екатерине Луговой. Это Ford Edge 2017 года и Toyota Highlander 2020 года выпуска.
«Интересно, что уже во время полномасштабной войны, в 2024 году, жена Кауркина стала владелицей дома в Старом Салтове на территории яхт-клуба. До полномасштабного вторжения это было элитное место отдыха. Также семья владеет садовым домом в Борках и квартирой в Харькове. Доходы семьи составили около миллиона гривен за год. В основном это зарплата Кауркина в «ХТС». Среди сбережений семьи — в основном средства Кауркина, 25 тысяч долларов», — пишет „ХАЦ“.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: КП "ХТС", КП «Харьковводоканал», новости Харькова, харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ;
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 20:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Евгений Кауркин, который много лет работал техническим директором КП «Харьковские тепловые сети», претендует на должность гендиректора КП «Харьковводоканал».".