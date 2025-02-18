Один із керівників КП «ХТМ» хоче стати гендиректором «Харківводоканалу»

Євген Кауркін, який багато років працював технічним директором КП “Харківські теплові мережі”, претендує на посаду гендиректора КП “Харківводоканал”.

Про це свідчать дві декларації Кауркіна від 15 лютого – про звільнення з КП “ХТМ” та як кандидата на посаду гендиректора КП “Харківводоканал”.

ГО «Харківський антикорупційний центр» нагадує, що лише у жовтні 2024 року новим виконувачем обов’язків директора «Харківводоканалу» став Володимир Шустов, який багато років працював у прокуратурі. На офіційному сайті водоканалу він залишається в.о. гендиректора.

Кауркін, за даними порталу НАЗК, щонайменше з 2017 року працював у КП “ХТМ”, зокрема головним інженером Московської (на той час) районної філії. Згодом він став технічним директором підприємства.

У 2024 році дружина Кауркіна за 624 тисячі гривень придбала автомобіль Ford Edge 2020 року. Сам він користується двома машинами, які належать офтальмологу Катерині Луговій. Це Ford Edge 2017 року та Toyota Highlander 2020 року випуску.

“Цікаво, що вже під час повномасштабної війни, у 2024 році, дружина Кауркіна стала власницею будинку в Старому Салтові на території яхт-клубу. До повномасштабного вторгнення це було елітне місце відпочинку. Також родина володіє садовим будинком в Бірках та квартирою в Харкові. Доходи родини склали близько мільйона гривень за рік. В основному це зарплата Кауркіна в “ХТМ”. Серед заощаджень у родини – в основному кошти Кауркіна, 25 тисяч доларів”, – пише “ХАЦ”.